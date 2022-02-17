俄美上演「潛艇獵殺」　中國的反潛實力如何？

近日，俄羅斯方面披露一則消息，引發外界關注。

2月12日，俄羅斯國防部突然發布消息，指當天上午在靠近千島群島的俄羅斯領海發現一艘美軍「弗吉尼亞」級核潛艇。俄方隨即通過水聲通訊警告美潛艇，在傳信無果下，俄軍「沙波什尼科夫元帥」號反潛驅逐艦採取「特別手段」，美軍潛艇隨後使用自行仿真器干擾雷達，以最大航速駛離事發海域。

14日，塔斯社報道了該事件的更多細節。

報道稱，俄羅斯國防部長紹伊古向俄總統普京匯報，一艘美海軍核潛艇潛入俄羅斯領海逾4公里，而海軍對其進行驅逐行動歷時近3小時，「我們在千島群島附近的一個演習中發現了一艘潛艇……按照群島的標準，其侵入已屬相當大的深度，超過了4公里。在對該潛艇採取了三次特別行動後，將其驅逐出俄羅斯水域。」

俄「紅星」電視台說，俄羅斯驅逐艦可能向美軍潛艇周圍發射了榴彈，「用接連的爆炸表明他們已經被包圍了，如果不採取措施，下一步將被摧毀。」

有中國媒體分析，此次俄美兩國的「短兵相接」，顯示出俄羅斯仍具備較強的反潛能力。

文章指，美軍「弗吉尼亞」號核潛艇強化了在沿海、淺海等複雜水域的作戰能力，並依靠其先進的傳感器具備很強的情報收集和監視能力，隱匿性較為突出。

而其對手俄軍「沙波什尼科夫元帥」號驅逐艦，則在2020年完成升級改造後，全面提高了對空和反潛探測能力，並換裝了隱身艦炮、反艦導彈和新的垂髮系統等，才使其在與美軍攻擊核潛艇的交鋒中未落下風。

直-18反潛直升機目前已經列裝，被認為具備較好的深水反潛能力。（微博：@Ds走近哈佛）

那麼作為美軍潛艇的另一主要情報收集對象，中國的反潛實力如何？

在過去的很長一段時間，因國力有限及「不對稱作戰」等武器裝備發展戰略的影響，中國海軍進步緩慢，反潛能力則又是海軍序列中最薄弱的一環。

比如作為反潛體系的重要組成部分，中國的潛艇到目前為止，相較於美國仍處於技術和數量上的雙重劣勢。美國國防部在2020年度的中國軍力報告中，指中國海軍現有4艘彈道導彈核潛艇，6艘攻擊型核潛艇，及50艘常規動力潛艇。儘管從世界範圍來看，這樣的水下力量已有相當規模，但美國則早已實現潛艇全部核動力化，且技術差距對中國海軍長期保有代差。

軍艦反潛層面，進入21世紀第二個十年以來，中國海軍始有較快發展，如解放軍近幾年大量下水的護衛艦，均具備一定的反潛能力，這方面的短板可說在不斷補齊，而隨着未來如055型驅逐艦及更先進水面艦艇的服役，中國海軍的艦艇反潛實力有望進一步增強。

航空反潛是中國海軍的另一重大缺陷，其中反潛直升機和固定翼反潛巡邏機的發展水平均較為滯後。

如前者受限於中國的直升機工業水平，很長時間未能研發出較為先進的反潛直升機，長期以來使用的是俄製卡-28和國產直-9c反潛直升機，不過其主要性能指標均已不能滿足日漸複雜的反潛需求。固定翼反潛巡邏機的境況同樣不佳，在很長的時間段內，中國海軍只有幾架別-6水上飛機和水轟五，反潛巡邏能力基本聊勝於無，不但難以企及美俄等國，與印度等周邊國家也有較大差距。而因固定翼飛機的航程、速度、載荷等能力顯著突出，其又是最為有效的反潛裝備，這更加嚴重製約了中國反潛體系的發展。

不過隨着中國近年來的大量投入，這一情形正在改善。如目前已經列裝的直-18反潛型屬於大型艦載直升機，具備了較大的航程和較強的載荷能力，由運-8運輸機改裝而來的高新系列固定翼反潛巡邏機，也被視為已經追上世界平均水平，唯數量上仍顯不足，但不同於技術溝壑，已可期待快速追趕。