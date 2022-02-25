俄烏衝突關鍵時刻　美歐多國開闢中國微博「外交戰場」

北京冬季奧運會閉幕，冬殘奧會尚未開始，戰雲密佈的歐洲東部立即生變。俄羅斯宣佈承認烏克蘭東部頓巴斯和盧甘斯兩地為獨立國家，並且大舉出兵攻入烏克蘭腹地。俄烏衝突急劇擴大，構成歐洲東部自「冷戰」結束以來最嚴重的一次的國際危局。



遠在歐亞大陸另一端的中國，也被牽扯進這場變局之中，而且被視為正是造成這一局面的不容忽視的一個影響力量。



在新浪微博上，俄烏局勢是近幾日最受關注的時政話題。讓很多人感到意外的是，許多國家的官方微博或政治人物競相藉助這一中國的社交平台發聲，如同在中國微博裏開闢了一個新的外交戰場。這是以前沒有出現過的新情況。

在2022年2月24日，英國首相約翰遜（Boris Johnson）發表微博稱，「我對烏克蘭發生的可怕事件感到震驚。普京總統選擇了一條流血和破壞的道路，對烏克蘭發動了這場無端的進攻。英國和盟友將做出果斷回應。」

這是他在近10天裏所發的第三條微博。第一條發布於2月15日。更早的一條則要推到3個月前的2021年11月12日。

除鮑里斯外，多是由各國駐華大使館發表聲明的方式就俄烏局勢展示姿態。有網友統計發現，單在2月22日，俄羅斯、法國、英國、美國和德國的駐華大使館相繼發表了相關聲明，此外還有這場衝突裏的直接相關國家烏克蘭。

烏克蘭駐華大使館的微博名為「烏克蘭信使」，自2月22日至24日，集中發布了7條微博。而更早的一條是在2個月前的2021年12月17日，所說之事是聯合國教科文組織將克里米亞的一種傳統裝飾了列入人類非物質文化遺產代表作名錄。

聯合國是中國微博的資深用户，目前已發布6萬多條微博。而自2月18日烏克蘭局勢升温起，至2月24日已有20多條微博與俄烏局勢有關。

擁有近600萬粉絲的微博用户「江寧婆婆」評論稱，「國際大法院微博分院又開庭了。」曾任中國媒體《環球時報》總編輯的胡錫進在2月22日就此現象調侃稱，「中國微博儼然成了國際道德法庭：俄羅斯擺來龍去脈，烏克蘭喊冤，美國英國法國拉偏架，中國網民七嘴八舌，挺誰的都有。世界盛行向親不向理，今後要講理，學中文。」他還在這段文字後附加了兩張笑臉的圖標。

其實，這並非中國的微博第一次受到其他國家駐華使館的重視。例如在2020年6月，美國和伊朗駐華大使館就曾在這一中國的社交平台上「隔空互懟」。先是美國駐華大使館在當年6月8日晚發表文章《美國的制裁措施旨在威懾伊朗的核科學家》，伊朗駐華大使館6月9日上午在微博上連發4問「世界上哪個國家擁有最大核武庫？哪個國家核試驗次數最多？哪個國家最熱衷搞核訛詐？哪個國家最愛撕毀核條約？」6月9日下午美國駐華大使館又發微博稱將對伊朗航運公司及其子公司實施制裁。

美國與伊朗的駐華大使館地址均位於北京市朝陽區亮馬橋附近，步行距離僅有約1.6公里，24分鐘即可抵達對方位置。因此有中國網友調侃稱兩國駐華外交人員可以去亮馬橋約架，也有人將這次微博上的爭吵戲稱為「亮馬橋之戰」。

分析人士多認為，美歐多個重要國家在重大國際性事件發生期間爭相在中國的社交平台上表態，顯示出其對中國影響力的認可。

普京在2月22日宣佈承認烏克蘭東部兩地獨立之前，曾經在中國北京參加了冬奧開幕式，與中國國家主席習近平會晤，並發表了一份《聯合聲明》。這份聯合聲明引起西方高度重視，被美國《紐約時報》解讀為宣稱美國不再是世界主宰的一份宣言。

該《聯合宣言》裏提到「雙方反對北約繼續擴張」，「中方理解並支持俄方提出的構建有法律約束力的歐洲長期安全保障的相關建議。」俄羅斯則「重申恪守一個中國原則，承認台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的『台獨』。」

目前未知《聯合宣言》裏所稱俄羅斯提出的「構建有法律約束力的歐洲長期安全保障的相關建議」具體是何內容，是否與今次俄烏衝突有關。

即使中國沒有在俄羅斯侵入烏克蘭事件裏做出承諾，外界已經普遍認為中國的支持是俄羅斯決意在烏克蘭問題上採取重要軍事行動、打破國際局勢的重要倚仗。不論如何，中國都不再是那個可以在亞歐大陸的一隅安安靜靜、小心翼翼地發展自己的古老孱弱的國家了。

中國一貫的外交立場則決定了中國不會在俄烏問題上做得更多。不論中俄領導人在冬奧會前的會面有怎樣的承諾與共識，具體到俄烏戰爭，以談促和始終是中國的底線和大方向。