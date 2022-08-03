張志坤：對台軍事行動可以分步進行｜專家有話說

目前台海局勢十分危急，已達到一個新的高峰。筆者以為，這是一件大好事，好就好在這樣的危機把統一問題推到了無可置疑的議事日程上來，使所有人都不得不直面軍事手段上升成為主打這一嚴酷現實。

在這種情況下，中國人民的愛國熱情被極大喚醒，輿論幾乎是一邊倒要求對台採取堅決有力的軍事行動。我們說，這樣的意見和要求完全正確。但在進一步涉及一點軍事專業問題的時候，意見不盡一致。很多人主張，既然到必須採取軍事行動的時候了，那就要一鼓作氣、大舉出擊，以摧枯拉朽之勢即刻收復台灣，實現祖國統一。

應該說，這個願望十分正確，這樣解決台灣問題可謂痛快淋漓。但是，打仗並不像吃飯那麼簡單，即便是吃飯，也要一口口吃才行，並非可以一步到位。因此，在對台軍事行動上，我們不能光看到對自己有利和優勢的一面，還要考慮對自己不利和劣勢的另一面，要多考慮困難和意外，先為不可勝，然後才能穩操勝券。筆者曾講，現如今是中國大陸「以未戰之兵而臨大陣」，來不得半點馬虎大意。

就目前的情形看，武裝解放台灣本島，完成統一大業，還不到瓜熟蒂落那一刻。故筆者認為，在這種情況下，軍事上對台之戰不能指望畢其功於一役，可考慮分步實施、步步逼壓、以武促統、漸進完成。

一是分步分期奪取各台海軍事目標。譬如金門島、馬祖列島、東沙群島、南沙太平島、澎湖列島以及蘭嶼島等，一口一口地將它們奪取吃掉並控制起來，從而徹底孤立封鎖台灣本島。

二是分步分階段遂行軍事打擊行動。大陸對台軍事打擊包括空中壓制、遠程火力襲擊、水下封鎖等多個層面、多個領域，遂行這些打擊可以分階段進行，在強度與烈度上可以視情而定，期間對內對外都可以進行「圍點打援」，從而有效地削弱台軍力量，調動他們使之疲於奔命。

三是軍事行動與政治行動有機結合交替進行。在軍事打擊的同時給政治行動留下空間，鼓勵和支持在此期間台灣島內健康力量的政治活動，允許投誠、反正、接受和平改編，允許台灣當局提談判要求，條件是解放軍必須登島，台灣當局必須解除武裝，在此前提下進一步考慮台灣的政治地位與經濟社會安排，把軍事打擊與政治打擊有機結合起來，兩手並用、交替進行，全方位剷除「台獨」勢力。

事實上，武裝統一台灣所要做的工作很多。我們不妨把相關基礎與條件簡單開列如下：

其一，要有雄厚的政治基礎

這其中包括足夠的思想輿論準備，統一思想意志，戰略上確立以軍事手段為主實現國家統一的方針，動員和凝聚全體中國人民的民心民意，樹立堅定的反霸鬥爭的決心，樹立敢打必勝的堅定信心，等等。

在此基礎上，還要肅清內奸投降派代理人，如果在我們內部存在大量這些貨色的話，無論如何美妙周密的軍事行動計劃，都有可能歸於流產，所謂勝利就將無從談起。

目前看，上述這些工作還都相當欠缺，存在明顯的短板。

其二，要有紮實經濟準備

誰都知道打仗要花錢，現代戰爭更如同經濟的無底洞一般。為此，不僅要把戰爭巨大的消耗充分預算好、安排好，還要把戰後如何恢復經濟安排好、策劃好。基於這樣的要求，戰前要廣泛深入地調整經濟秩序與結構，要有計劃周密到位地進行各種戰略物資的儲備，以適應大規模戰爭的需要，其中特別是能源、原材料，還要做好在某些方面必須過一個時期緊日子的準備。凡此種種，可謂千頭萬緒，目前都還有嚴重的不足與不夠。

其三，要有紮實的軍事準備

首先是參戰部隊針對性的臨戰訓練還要邁上新的台階。大規模現代化渡海作戰行動並不是想像的那麼簡單，真到打起來的時候，能把平常訓練表現出來的軍事水平發揮出百分之六十就算不錯了。因此，平時演習所產生的信心、決心與效能，在實際的戰場上往往都大打折扣。其次還要做好「知彼」的功夫，包括在台軍之外還都有哪些作戰對象，這些作戰對象將在怎樣的程度上參與進來，我們要為此準備怎樣抗擊的力量、手段和戰法，等等，這些方面的情報收集、外交折衝、戰略研判、力量預置等任務也相當艱鉅。最後是彈藥後勤的生產準備，任何國家都不可能把一場戰爭所需要的後勤保障物資事先都安排得一點不差，能滿足主要戰鬥需要就算不錯，大部分都要靠戰時組織生產動員來獲得，這也是一項不輕鬆的任務。

在上述三個主要方面以外，遂行軍事收台統一之戰，還要做好宣傳、組織、外交、文化、社會、教育等各方面大量的動員準備工作，這些都需要係統協調全面推進，並非可一蹴而就。

當然，這樣的軍事行動肯定不痛快，其持續發展的過程中要碰到很多嚴重的挑戰與困難，眼下的烏克蘭戰爭就是很好的例子。但這樣打，可以使戰爭的主動權操之在我，可以主動出擊而不是被動應戰；可以做到不打無準備之仗，無把握之仗，量力而行、視情而定，高下在心、輕重有度；可以積小胜為大勝，以時間謀空間。對此，中國完全耗得起、熬得住、活得好，而將敵人和對手置於水深火熱之中。

總之，武力解決台灣問題實現祖國統一，這樣的歷史偉業在軍事上不可以試錯，也不能鋌而走險，不能有一絲一毫的賭博心理，必須穩紮穩打，做到不打無準備之仗，不打無把握之仗。為此，可以向全國人民和全世界炎黃子孫公開宣告，從現在開始，軍事解放台灣的行動開始了，這個特殊的軍事進程可能要持續3-5年的時間，中國準備在這個時間段內達成統一的目標。這是中國完全可以做得到的事情，以當今全球戰略形勢而論，這樣的機會之窗正在對中國打開。