十年特稿．九｜「武統」從選擇題變必答題　兩岸推倒後如何重來

導言：北戴河會議之後，中國正式進入二十大的政治週期。回看過去十年，從十八大到二十大，不管是放在改革開放的週期中，還是中共百年的週期中，都是極為關鍵的十年。過去十年，不僅中共領導體制發生重大變化，經濟從高速度轉入中低速並成為新常態，滴滴、電子支付等平台經濟亦將中國正式帶入科技變革周期和互聯網時代，社會層面思潮湧動，中國人的世界觀變得不同以往，小粉紅崛起成為最具標識性的現象，平視世界的一代抱持著對中共和中國的信心與自信登上舞台。當世紀疫情與百年變局交織後，中國之變以及中國可以在國際場域發揮的作用，顯得愈發重要。在二十大前，《香港01》推出「十年總結」系列特稿，以期更好理解中國的過去、現在與未來。此為系列特稿第九篇。



在美台聯手挑釁下，兩岸關係在中共二十大前夕，迎來了以「圍台」軍演為序曲的「地動山搖」。北京常態化對台軍演的進行式，固然是當下各界揣摩兩岸關係未來走向的最大熱點，但回顧中共十八大以來的過去十年，伴隨台灣問題一步步國際化以及台灣自我身份認同的加強，北京今日對台採取進迫式軍事行動，事出有因，卻也終不離勢，反映兩岸關係近十年發展的最大變化：「武統」從一道選擇題變成一道必答題的現實。

在蔡英文政府2016年上台前，中國大陸雖然一直未有放棄對台動武的選項，但兩岸之間存在「共同底線」，北京方面始終懷抱融合心志、寄希望於兩岸和平統一，從兩岸恰簽《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA），到2015年兩岸領導人舉行開創歷史的「習馬會」，一連串和平互動的進展給了外界不少想像。然而，待蔡英文上台後，矢口不認九二共識成為硬傷，致兩岸關係急轉直下。蔡英文政府死死否定「一個中國」、只認定義不明的現狀維持，明顯不足支撐兩岸政治互信基礎大廈，曾經「共同底線」被片面跨越的結果，加劇了北京對台「主場統一」的手段，以及對於已被認定為「台獨」的民進黨政府重手打擊。

正所謂冰凍三尺，非一日之寒。常言「三十年河東，三十年河西」形容兩岸經濟地貌變化，但任人都無法預料，兩岸關係緊張態勢，在過去短短十年間，業從社會、經貿緊密互賴可期、促成歷史性時刻的兩岸領導人會面，竟峰迴路轉，180度翻轉到今日的軍情驟變。兩岸關係「十年海東，十年海西」何以至此？

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「太陽花」壓倒「中國風」

回顧2012年台灣總統大選，彼時競選連任的馬英九與初試大選啼聲的蔡英文捉對廝殺，「馬上蔡下」的結果被視為台灣選民就兩岸和平發展路線投下信任票，馬蔡二人早先於2010年交鋒的ECFA大辯論，更是為定錨指標。馬英九當時認為貿易協議將增加台灣對陸出口並降低失業率；蔡英文則表示協議迫使台灣開放中國大陸廉價出口產品，大陸貿易入侵將衝擊台灣產業，且將促使台灣在兩岸關係失去獨立性。化約二人的對陸思維差異，基本呈現馬英九主張「透過中國走向世界」建設台灣經濟，以及蔡英文反其道而行，倡言讓台灣「從世界走向中國大陸」，結果是馬英九當年以51%得票率順利連任，「中國風」壓倒一切。

然而，就在兩岸經貿互融一片向好，ECFA簽了、落實了、馬英九勝選連任了、陸客陸生都來了之後，台灣雖顯著受惠兩岸交往的「人民幣紅利」，但社會內部的「恐中」焦慮也於焉滋長醞釀。歷經數波「土地正義」旗號的都更爭議案、洪仲秋事件挫傷馬政權在前，2014年3月18日爆發以反《兩岸服務貿易協議》為號角的「太陽花學運」，則是在「反者」多元，且目標對象明顯定於執政的國民黨與馬政府的情況下，成功動員了反程序正義、反自由貿易、反中、反馬等各路立場一同「造反」；反中自然成為其中的構成，而台獨又相伴於反中而生。在「造反」的旗幟底下，聲援的群眾係廣義集結了對中不信任、捍衛台灣主體、反中、支持台灣獨立等程度不一的否定中國立場，也早一步奏響2016年國民黨「註定」下野、蔡英文改朝的序曲；稍晚在2015年11月舉行的「習馬會」，雖在馬英九下台前臨門一閃、轟動一時，事後看來卻也不足以續下曾經兩岸共好的時光，反倒更像是兩岸關係的一記句點預告、高潮後的必然回落。

遙想彼時馬英九政權聲望搖搖欲墜，國民黨下野成局，兩岸官方倏忽確認兩岸領導人將自1949年政治分立以來（66年）在新加坡舉行首度會見，消息一時間振奮中外。彼時的雙方雖未簽署協議或發布共同聲明，主要就和平的兩岸關係交換意見，但在會面身份的安排上，分別以「大陸領導人」與「台灣領導人」碰頭，並以「先生」互稱，已足成就兩岸關係史上最大且最具象徵性的突破互動，同時也明確體現北京對台善意極大化的可能性：根據北京官方所述，「（習馬會）在兩岸政治分歧尚未解決情況下根據一個中國原則作出的務實安排」，顯示在政治條件許可下，北京有能也願意滿足台灣政府念茲在茲的實質對等與尊嚴問題。

奈何「兩岸是打斷骨頭連著筋的兄弟，是血濃於水的一家人」、「堅持九二共識、共謀中華民族偉大復興」等出自習近平在「習馬會」的現場致詞，縱然民族情感飽滿呼喚，傳到歷經民進黨炒作台灣主體意識甚久的台灣社會耳裡，已未能激起太多凡響，反映中國大陸對台打「民族認同牌」的效力越顯薄弱。

原因無他，囿於兩岸長年分治的現實，又台灣人在經歷數十年政黨意識形態改寫、摧殘，以及諸多的與陸交往建立在唯利是圖的基礎已成慣性，終於讓兩岸往來的矛盾在互視中益發顯見，例如「我視你為同胞，你把我當錢包」的段子流行一時。雖馬英九政權極力營造兩岸和平共融、共好的環境，但潛藏在兩岸互動裡層的台灣人民族歸心、不趨利造就，甚至衍生一幫兩岸買辦份子等問題，在兩岸情勢向好的榮光下，從來未被當局正視並妥善解決，這是儘管兩岸能以「習馬會」創造歷史，卻難以續寫歷史的深層遠因。

2014年3月台灣太陽花學運期間，示威者佔領立法院後，再於23日晚間至24日凌晨試圖佔領行政院。示威者其後就與台北警方爆發流血衝突，最終以警方成功清場告終。（資料圖片）

事情正在起變化

後見之明，2016年台美政府繼相政黨輪替，結構性改寫了此後了中美與兩岸關係。某種程度來說，國際政治格局在美國視中國崛起為霸權挑戰伊始，便結構決定了台海今日的難以平靜，兩岸關係在過去短短十年顛覆徹底，台灣內部台獨勢力霸屏引導政治議題總歸只能是小氣候因素，美國與台灣同在2016年換黨操作，同聲沆瀣「反中」旋律，才是扭逆重構原有中美台三邊穩定關係大氣候的根本原因。

一方面是美國從特朗普（Donald Trump）到拜登（Joe Biden）政府連貫對北京祭出貿易戰手段、接續不現實的脫勾想像企圖重喚國內政治能量，打起「台灣牌」游刃有餘；另一方面，台灣在蔡英文政府2018年地方選舉大敗後，搖身一變「反中」急先鋒，並趁香港反修例事件大啖「人血饅頭」以滿足大選需求，兩岸關係自此從2016年蔡英文上任初始一度的冷靜，遁至全方面的熱抗迄今。

前美國總統特朗普2018年3月22日宣布對華600億美元商品加稅，為中美貿易戰拉開帷幕，隨後碰上新型冠狀病毒肺炎肆虐全球，特朗普遂將其責任推至中國，中美關係自此難離緊張狀態。（Getty）

固然中國大陸在新的歷史發展階段，存在了更積極性的願景擘畫，舉手投足於國際、於兩岸也更顯自信，但這並不足以令北京背上顛覆秩序的黑鍋——以中美台三邊關係發展而言，片面撩撥既存秩序、挑戰一中原則的行動者，反而是美台一造，北京種種「後發」的本質意義，反而是為相對被動。

回首習近平治下的對台攻略，事實上也曾給兩岸留下寬鬆的交往空間與和統時間，從馬英九執政起算，大陸對台「讓利」之慨不在話下，北京回應蔡英文首任就職演說，最初也以「未完成的答卷」為兩岸的「未竟之業」留下了一扇機會之窗。更別提在蔡英文初上任的2016年6月，台灣也順利以觀察員身分「繼續」受邀參與世界衛生大會（WHA），足以見得北京對蔡英文政府的「善意」也曾經不變。

中國大陸官方2021年12月中公布2022年關稅方案，寫明兩岸ECFA已完成降稅，將繼續實施協定稅率，外界解讀ECFA延續暫時無虞。而大陸國台辦發言人馬曉光也呼籲大陸網友「反台獨、不反台灣」。（中新社）

從冷戰到熱戰

然而，相對在蔡英文執政前，中國大陸各省書記、省長魚貫走訪台灣怡然自得，各式針對台灣農漁產品的契作不斷，輔以陸客大舉赴台觀光不僅提振台灣消費，也相當程度助益兩岸民間相互理解，孰料今昔對比已是明日黃花。扼要摘述蔡英文兩任的對陸作為，一路探底實具兩階段特徵：第一階段當屬2016年至2018年，消極經營，消磨善意；第二階段則自2019年迄今，積極反中，對立仇恨。

首先，抽象概括蔡英文初上任的前兩年，基本持走「新四不」（承諾不變、善意不變，不會在壓力下屈服，也不會走回對抗老路）消極應對兩岸關係，消極的意義在於蔡英文竊以為「維持現狀」足以守恆兩岸關係，故而不思突破與進取。儘管其自始至終自認在兩岸關係上「不踰矩」，但否認兩岸互信基礎的九二共識到底，難謂善意不變。

對待北京官方如此，民共交流難砌，另在應對大陸民間對台印象的經營上，蔡英文政府也紕漏百出。早在「太陽花學運」期間民進黨眾種種反中、貶抑陸客陳詞早已令大陸民間不耐，曾經的寶島印象蒙塵。待執政後，一連串如2016年7月發生的遼寧陸客團火燒車慘案，蔡英文不盡人常，僅致罹難台灣導遊輓聯，卻未親至20多位陸客罹難者靈堂致意，渠等蔡英文政府有意也好、無意也罷，在在挫傷大陸民間對台情感之例，在過去短短幾年「族繁不及備載」。尤其相伴蔡政府頻對「台日友好」送秋波，無形加劇了對日對陸經營厚此薄彼的心理刺激，也埋下近年大陸輿論好議「武統」的憤怒種子。

其次，民進黨政府在2018年底的地方選舉大敗後，畫風丕變，「直接不演了」，開始以「反中」為己集氣的兩岸衝突階段。蔡英文消極聲明兩年有餘的「維持現狀、善意不變」，終於在2019年出陳「中華民國台灣」的莫須有自稱後煙消雲散。「中華民國台灣」論調一出，即被各界解讀「兩國論」延伸，係將台灣認同和中華民國認同雜揉為同一認同，外延得出「中華民國是主權獨立國家」和「台灣是主權獨立國家」結論，蔡政府隨後將兩者相互轉換和運用於內政與外交場合，常見發佈在官方正式談話、新聞以及文件上，挨諷「台獨寄生中華民國」轉生。

蔡英文2020年總統大選後接受英國媒體BBC訪問時，說出中華民國台灣已是獨立國家，引來北京警告。（台灣總統府）

同年，習近平則在「中國夢」與「中華民族偉大復興」大政大業底下，於兩岸關係轉守為攻，拋出「習五條」的對台談話，首度提出積極探索「兩制台灣方案」，倡議在「九二共識、反台獨」的基礎上，進行兩岸的民主協商、政治談判，既為九二共識新增「謀求國家統一」內涵，也警告不承諾放棄使用武力。然而，「兩制台灣方案」在民進黨政府借力使力下，遂將九二共識打成一國兩制，九二共識就此在台灣被黑化，致國民黨陣營同統派一蹶不振，慘敗2020年台灣大選。

整理2019年迄今的兩岸衝突好發期間，蔡英文政府巧藉香港反修例期間吃盡港人豆腐、以民主為名挾美日大行「反中」、發揚台灣問題國際化的種種挑釁接踵而來，渠等都促使北京只得開啟技術性限縮兩岸民間觀光、刁兩岸企業經貿與聯合外交迫台等行動，致曾經向好的兩岸關係流於一片滄海桑田——民共雙方短暫兩年冷靜不互動的情況，從此被尖銳指責、乃至北京常態性軍事掠台、提列「台獨頑固份子」清單等對抗鮮明作為取代。

2017年10月18日，習近平指報告主題是「不忘初心，牢記使命，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，決勝全面建成小康社會，奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利，為實現中華民族偉大復興的中國夢不懈奮鬥」。（Ng Han Guan／美聯社）

爾今，台海軍情驟變來得如此突然，多數台灣人皆不料解放軍飛彈飛越台灣這等事件，竟提前發生在2022年，台灣人偏安夢醒反映的，是台灣社會無意識過去數年蔡英文政府如何聯手美國罔顧對現狀的尊重、對北京政治主張與底限進行無底試探，終於北京官方在大陸民間友台風情也不再之後，官民取得高度共識：此風不可長，必要強壓。於是乎，大陸對台始見「由文入武」，乃至「武統」聲量喧囂幾度，都明示暗示兩岸關係「十年海東、十年海西」，曾經對台留有餘地的和統能量漸失，反而是武統到達了新的隘口。

對台「主場統一」明確化

綜觀台灣的兩岸關係研究向來慣稱大陸對台政策「軟的更軟、硬的更硬」，今昔對比，表面上北京對台軟硬兼施未有變化，但操作內涵卻已有顯著不同。

在北京官方推動兩岸社會往來面向上，由「客場統一」轉向「主場統一」，可以是區別習近平時代與過去胡錦濤主政期間對台「讓利」思維的最大轉變。同為「讓利」而下，昔日大陸對台工作如「三中一青」（中小企業、中低收入、中南部以及青年）與「一代一線」（年青一代、基層一線）今日成色不再，單方面、「入台式」的對台交流讓利模式被新型態的「出台式」、「虹吸式」融陸政策所取代。舉凡2018年出台「惠台31條措施」、2019年「惠台26條措施」，以及族繁不及備載的地方惠台措施昭告，萬變不離其宗指向的都是入陸與融陸發展，為綁定台人個人利益與在陸發展息息相關，在大陸「主場」行融台統一進行式。評價千奇惠台措施撩目，既可謂「軟的更軟」，也可謂北京對台更趨主動掏空與願者上鉤，軟中更硬。

大陸國家主席習近平2019年1月提出探索「一國兩制」台灣方案，引發兩岸輿論熱議。（資料圖片）

與此同時，在出手台獨勢力打擊作為上，斷交潮、解放軍機常規繞台、對台獨輪番隔空強硬喊話、暫停陸客赴台、退出金馬獎等動作不斷，以至於烏克蘭危機爆發後，「武統台灣」又成為被聚焦和想像的一大熱點。

「圍台」軍演佔據新高地

事到如今，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）執意訪台，棄美國政府信守「一中原則」承諾與印太區域穩定與安全不顧，對民進黨政府的台獨夢寐釋放不正當訊息，華府以行動表現對北京高度挑釁的惡意已毋庸置疑。

對此，北京回應高調、迅雷且「獨當一面」發動「圍台」的軍事行動，雖一時間片面遭受以美國為首的西方陣營指責營造區域緊張的非議，但業隨時序與情勢而下，軍事行動證明北京在佩洛西訪台前的「豪語不假」，海內外如今已無人懷疑北京在台灣問題「反介入」與「區域拒止」意志上的決心。相較各國只能發表聲明、停留口頭對台海安全與現狀維持的政治呼告，窮盡所能後窮途匕見，北京實則以具體行動替自己佔據了新的高地——明面上，解放軍正以進迫式的軍演行動懲戒台灣，實處仍是針對美國而來，除了對美國政府掏空「一中原則」卻敢做不敢當的虛偽給予棒喝，也一定程度表露解放軍近年重視起抗擊美國的手段與重心，「有所作為」。

2022年8月3日，佩洛西與蔡英文會晤（蔡英文IG）

北京給美台「上課」

昔日毛澤東曾云「風物長宜放眼量」，既足以為今日北京種種的謀定後動下最佳註解，同時也明白給美國、給台灣，乃至給其他旁觀國家上了一課：但凡涉及國家權力之爭與攸關中國核心利益所在，所有的賽局從來不是單場淘汰，而是一場接續一場的多重博弈。

相對於佩洛西訪台前，中美競搏「膽小鬼賽局」，待佩洛西當真降落台北，美台鬆一口氣的同時，還留有「笑北京不敢」的自我滿足心理，台北當晚的「一夜狂歡」足以說明一切。然而，待大陸官方正令對台灣周邊實行史無前例、高強度的軍事威攝行動後，外界才逐漸明瞭，北京彼時與其是被動接受美國聯手台灣做些什麼、看似被逼到沒有退路，隨後的所有迫台、圍台行動更有反襯意義，表明了北京在佩洛西訪台釘釘前，更像是在坐等美台如何聯袂「作死」，以好引蛇出洞，大亂大治。

奈何台灣過度迷信佩洛西身後代表的美國國內反中勢力，才鬼迷心竅般，用賭上一把的心態、種下荒唐，得出今日得獨自應對大陸軍力攝台的苦果。

美國總統拜登7月28日與國家主席習近平通電話，表示美國的台灣政策無改變，反對單邊改變現狀或破壞台海和平穩定。（美聯社）

守舊的台灣如何應對創新的北京？

再將時間拉回現在，回顧在解放軍雷厲風行操演「圍台」軍演之際，大陸央視總台旗下媒體「玉淵譚天」8月7日曾發表文章，羅列解放軍今次對台「全要素」軍演共締造「十大突破」，當中的每一項都值得台灣枕戈待旦；尤其在台灣西南部的演習區域，距離台灣最近僅20公里，以解放軍機殲-20的飛行速度，抵台只需要再20秒……。

殲-20戰機是中國自主研製的全天候、中遠程、重型超音速隱形戰鬥機，具有優異的制空作戰能力和良好的對地對海精確打擊能力。其命名「威龍」。（央視軍事截圖）

不論從美中台三邊關係的政治、經濟，還是軍事與外交層面評價，兩岸之間已經幾乎推倒了此前所有的共識與既有底線，擅長對內預售恐懼的民進黨政府，面對北京對台軍事演習的「驟變」，哪怕心知肚明「武統」迫近、美國承諾無力，也只能打落牙齒和血吞、大事化小，甚至連飛彈飛越台灣上空這等大事，對外仍以不影響民心士氣為由，繼續若無其事度日。可以說，當曾經條條塊塊安排兩岸穩定的秩序被美台一手打破、迫使北京出軍事重手，乃至國台辦8月10日新拋台灣問題白皮書，被一夕推倒的兩岸關係如何重來？或者能否重來？渠等問題正直接逼問台北回答。

現階段的台灣一眾或許還無法想像那是怎樣的光景，甚多還在震驚兩岸關係何以至此的不解之中。因為在兩岸關係以及未來定位上，台灣內部的思維依然守舊萬分，留有冷戰天朝未夢醒的意識形態偏執，還在期待民主理念同盟加持、等待八國聯軍式的歷史敘事再次開頁北京。

然而，台灣除了在理解國際局勢與意識形態鬥爭方面表現守舊外，在兩岸關係問題上，也依舊陳腐不堪，還獨自留白在統與獨、不統與不獨間糾結窒礙，其中有台灣內部政黨鬥爭成份使然，也有無力承認兩岸實力對比日益懸殊後的逃避心理造就，終於譜成台灣朝野最大的共識：不敢獨，卻也不甘不願面對統。

但對於北京而言，兩岸關係以及未來定位從來都在「按步走」，諸如「祖國完全統一是中華民族偉大復興的必然要求」、「國家發展進步引領兩岸關係發展方向」、「台獨分裂勢力抗拒統一不會得逞」，以及「外部勢力阻礙中國完全統一必遭失敗」等「統一進程」布建，清楚載明在最新出爐的台灣問題白皮書，可見一斑。

美國眾議院議長佩洛西離台後，解放軍4日起展開大規模對台演訓，美國海軍里根號航母，至菲律賓海域一帶執勤，美國尚未在台海附近增派兵力。（AFP）

類似的自信，也在2019年習近平首度提出「兩制台灣方案」可以見得，彼時台灣朝野競相爭執九二共識與一國兩制的文字迷障，自陷死局，全然忽略「兩制台灣方案」的方案，代表北京對台預示的制度設計，相當程度預告北京打算如何善治台灣問題的安排。

說白了，歷經過去十年的兩岸關係發展，北京的目光早就跳過了統一台灣，到了統一後的謀劃。諸如習近平提出「新時代黨解決台灣問題總體方略」、大陸國台辦數度對台鋪陳「統一後」，都具有北京積極解決台灣問題與謀劃「統一後」制度安排的現實意義。對比台北的逃避統，北京業已從「如何統」跨越到了「統一後」，兩者在兩岸關係的能動性高下立判。

8月3日，北京，中國外交部發言人華春瑩主持例行記者會。對於佩洛西訪台，中國外交部向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。（Andy Wong／美聯社）

前方高能 北京後發先至

是以，歷經「佩洛西之劫」的兩岸關係，短時間內註定得在「推倒重來」的狀態下尋求新的階段發展：過去先是在經貿民間來往層面加以限制，如今升高對立、衍生至政治軍事層面，舉凡推倒海峽中線「默契」、解放軍機艦常態飛掠台灣領海領空線等，都具有一定象徵性。

總的來說，評價北京近年逐步調整「主場統一」，後回敬佩洛西訪台，突襲「圍台」軍演戰術等行動，皆非無跡可尋。端看北京處理此前香港修例風波的節奏，便能得其做法脈絡：不看朝夕，只看他朝。解放軍如今自信且無忌憚遣軍機艦越海峽中線，每天都有新突破、新亮點，十足對外預告，「演習尚未結束」，前方還有高能。今日種種，對於北京來說，必要先有美台「種前因、食後果」給出的機會，方有「後發先至」的靈活可言。至於兩岸關係在推倒之後還能重來嗎？就歷史規律言之，必然會尋得一個新的平衡、新的常態。中國大陸目前多次談到對台總體方略，習近平將如何作答武統這道必答題，或許二十大之後很快就會見分曉。