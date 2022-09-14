安邦智庫：對國內經濟形勢的幾個判斷｜專家有話說

現在是9月中旬，再過半個月，2022年的前三個季度就將過去，只剩下最後一個季度。從迄今的國內經濟運行來看，考慮到複雜的國際國內經濟影響因素，今年全年的經濟形勢令人擔憂。

對於未來的國內經濟形勢，安邦智庫（ANBOUND）的研究人員有一些大致的判斷。

第一，疫情防控政策將會延續。國內疫情多地散發，對今年中國經濟的影響很大。目前，國內不少人希望，在今年十月份黨的二十大以後，國內疫情防控政策將會有所調整。不過，很多人的這一期待並不一定會變成現實。從目前國內疫情蔓延的情況和國內採取的防控措施來看，現有的政策將會持續。從以往的經驗來看，在進入冬季之後，新冠病毒在寒冷的氣候條件下表現更為活躍。如果這種情況發生，疫情防控政策將缺乏調整的條件。

國內經濟會逐漸修復，但下半年的經濟恢復不如預期。（路透社）

第二，國內經濟會逐漸修復，但下半年的經濟恢復不如預期。今年上半年國內經濟同比增長2.5%，第二季度為0.4%。市場本來預期，從下半年開始，在多種政策推動下，投資、消費都會反彈。然而，下半年國內多地仍然疫情不斷，對經濟的影響也在持續。從7、8月份的部分數據看，第三季度經濟恢復不如預期；第四季度可能也不會有很大起色。今年全年，經濟要實現4%的同比增速可能會面臨較大的挑戰。未來幾年的中國經濟增長率，大概是在3%-5%之間。在目前形勢下，如果經濟大盤能穩定在這個區間，就算是不錯了。

第三，面對今年並不樂觀的經濟形勢，新的政策空間可能有限。今年以來，在中央「疫情要防住，經濟要穩住，發展要安全」的指示下，從國務院到地方出台了不少財政政策與貨幣政策，努力穩住經濟大盤。那麼，政府是否還會有大力度的宏觀刺激措施呢？從目前情況看，這種可能性比較小。最大的原因還是財政缺錢，在疫情之下支撐了近三年之後，今年國內的財政已經不充盈了，今後很難再掏出錢來出台刺激政策了，而且這也影響到了政府消費。

面對今年並不樂觀的經濟形勢，新的政策空間可能有限。（資料圖片）

第四，人民幣匯率存在持續貶值風險。今年下半年，人民幣兌美元匯率持續貶值，現在人民幣匯率在「破7」邊緣徘徊，市場對此已逐步習慣，即使現在「破7」，也不會令人感到意外。但值得注意的是，由於中國經濟增長乏力，再加上美聯儲持續大幅加息，未來美元將繼續維持強勢，人民幣匯率將會持續貶值。在我們看來，未來人民幣甚至存在「破8」的可能性，很多人也許會對此驚詫，但這種可能性不能排除。還要指出的是，人民幣匯率承壓，將會對中國的外儲造成一定影響，未來，中國維持穩定的外匯儲備規模，將會變得更加困難。

第五，國內農業和農村的種種問題，今後可能會顯性化。中國的農業和農村發展，多年以來雖然在政策上受重視，但在城鎮化進程的大背景下，仍然有很多問題被忽視，城鄉差距也仍在擴大。以安邦研究人員的追蹤和調研來看，中國目前農村地區的發展面臨多種約束和挑戰，比如人口持續流失在削弱農村發展的人力資源；農村土地改革長期以來注重穩慎，現在已滯後於形勢發展，農業和農村發展受制於土地制度。此外，農村地區基層金融服務缺失與金融風險累積在同時出現。綜合來看，對農業和農村發展面臨的問題，不能掉以輕心。

第六，政府及企業的債務風險不斷顯性化，出現系統性金融風險的可能性在增大。經濟下行、財政缺口增大，加劇了國內債務問題惡化的嚴重性。債務問題惡化的一個重要結果，就是增大金融機構的風險。雖然國內已經在加強對金融機構的分類監管，但考慮到金融風險的系統性特點，以及不斷增多的銀行壞賬規模，國內需要警惕系統性金融風險的發生和傳染。

最終分析結論（Final Analysis Conclusion）：

2022年是充滿挑戰的一年，這種挑戰不是一年一度禮節性的自我警示，而是切切實實地發生在我們的身邊，並且各種問題還越來越嚴重。這是既是對政府政策能力的考驗，也是對中國經濟的基本韌性的考驗！

本文經安邦智庫授權發布，作者係安邦智庫創辦人陳功。

