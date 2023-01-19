中國企業家缺席達沃斯經濟論壇 這種現象需要改變

瑞士達沃斯經濟論壇召開，消息顯示參加這次達沃斯世界經濟論壇的國際商業巨頭共有117名，其中美國最多，有37人，中國和俄羅斯破天荒居然一個企業家也沒有參會。

俄羅斯企業家沒有參會可以理解，因為莫斯科發動了烏克蘭戰爭，現正遭受嚴厲制裁，俄企業家被關在了論壇大門之外一點都不奇怪。中國企業家沒有參會就有點不正常了。作為世界第二大經濟體，為全球經濟增長做出過巨大貢獻，在世界五百強排名榜上也有不少中國企業，中國企業家集體缺席不僅與中國的國際經濟地位不符，也顯得特別突兀。

有人可能會說，不就是一個經濟論壇嘛，都是資本在背後主導，參不參加說明不了什麼，沒什麼大不了的。中國企業家不參加不代表中國企業不行，世界五百強排行榜上，中國企業不少就行了。

這件事其實不能這樣簡單化看。達沃斯論壇確實是一個商業性極強的論壇，但是從世界盃到奧運會，哪個沒有強大的商業因素在背後主導呢？不管接受不接受，當今世界確實有一些平台，它們已經成為展現某領域國家實力與開放度的標誌，參不參加這些平台，以及以什麼樣的姿態、排名參與到這些平台，本身就帶有極強的符號性色彩。

達沃斯論壇就是當今世界最重要的經濟類論壇，它不僅為各國政府提供了一個展現本國經濟實力與國家經濟治理觀念的平台，也是國際商業巨頭們展現風姿的舞台。所以中國政府不僅每年都派高級官員積極參會，有些年甚至是最高層領導人親自與會，過去一些年，中國企業家也經常是會場媒體追逐的明星角色。

馬雲在之前的達沃斯經濟論壇演講。（資料圖片）

然而這一次，中國企業家卻集體缺席了。這次缺席肯定不代表着中國經濟發生了方向性的根本變化——就像劉鶴副總理在論壇主題發言中表示中國不會走回計劃經濟那樣，也不代表中國經濟或中資企業的競爭力下滑，已經失去受邀參會的資格。

作為世界第二大經濟體，國際經濟社會的一股重要力量，肯定有不止一家中資企業收到過達沃斯論壇組織方的邀請。我們需要思考的是，為什麼以前中資企業的老闆們擠破頭踴躍參會，為此不惜掏大價錢買入場「門票」，爭相到這個全球最重要的國際經濟舞台上去展示自己的商業藍圖，而現在卻選擇集體缺席呢？

中國企業家的這種心態變化是一個值得關注的問題，某種程度上，和一些大型公司的掌門人近幾年紛紛從決策一線退居幕後有形似之處，這不是一個值得鼓勵的現象。

中國經濟要繼續發展，在國際上扮演更重要角色，中國企業家們的角色不可或缺。他們是中國經濟活力的代言人，他們的信心越強大，越敢於到國際舞台上展現自己，中國經濟就會越有活力，越有國際競爭力。

所以，如何幫助中國企業家調整心態，在社會治理轉型過程中持續激發企業家們的積極性，讓他們既能融入國家發展大局，符合新時代國家治理與發展的價值取向，又能拋掉顧慮，在新時代的市場大潮中、到國際舞台上去勇敢衝浪，是一項頗具挑戰的工作。