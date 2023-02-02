政治局集體學習釋放信號　副總理人選逐漸明朗

1月31日，中共中央政治局就加快構建新發展格局進行第二次集體學習，由中央政治局委員自學並交流工作體會，尹力、劉國中、何立峰、張國清、陳吉寧、黃坤明結合分管領域和地方的工作作了發言。這說明尹力、劉國中、何立峰、張國清、陳吉寧、黃坤明負責的工作與加快構建新發展格局有關，而尹力、陳吉寧、黃坤明均是地方大員，意味着劉國中、何立峰、張國清或是國務院副總理熱門人選。

自去年中國共產黨二十大結束後，新當選的二十屆政治局委員大部分已經基本確定職務，只剩下少數職務尚未公布。其中一個原因是由於與全國人大、國務院相關的領導職務任命，要等全國「兩會」召開。從過去慣例來看，全國人大除委員長由政治局常委擔任、第一副委員長由政治局委員擔任之外，國務院的四位副總理，通常排名第一的副總理由政治局常委擔任，其餘三位副總理則由政治局委員擔任。

劉國中是新當選的二十屆政治局委員，在此之前他曾任吉林省長、陝西省委書記。（吉林省政府官網）

今次在政治局集體學習中發言的六位政治局委員，尹力是北京市委書記，陳吉寧是上海市委書記，黃坤明是廣東省委書記，皆是主政一方的大員，他們在各自負責的省市的一個重要工作便是讓當地加快構建新發展格局。比如，1月28日，新春上班第一天，黃坤明便召開與加快構建新發展格局密切相關的廣東省高質量發展大會，呼籲再造一個新廣東。

但劉國中、何立峰、張國清三位的職務至今都未公布，估計是因為他們的職務要等到全國「兩會」召開。考慮到加快構建新發展格局屬於國務院職權範圍內的工作，故他們在有希望在下月正式出任國務院副總理。

2014年1月22日，時任重慶市委副書記張國清參加九龍坡代表團審議。（重慶市九龍坡區政府網）

劉國中在升任政治局委員後於1月1日到3日去四川、重慶調研，主題與疫情防控、醫療衛生有關。這說明他有可能會接替孫春蘭，分管醫療衛生和教育工作。2月1日，何立峰與劉鶴陪同李克強去央行、外匯管理局考察，再次說明何立峰接替劉鶴的可能性非常大，預計將分管金融工作。關於張國清的報道很少見，去向不明，但他曾任中國兵器工業集團公司總經理、重慶市長，是有可能去國務院任職。

當然，以上只是基於公開訊息和慣例的推測，具體還有待正式任命。但隨着時間推移，二十屆政治局委員的去向訊息逐漸多起來，國務院副總理的人選正變得明朗。