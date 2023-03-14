「台獨分裂分子頭目」 蔡英文在北京的官方稱呼變了

一直以來，不管兩岸關係如何緊張，在公開談及對岸領導人時，大陸官方用的都是「台灣地區領導人」的說法。

但是，3月8日的外交部新聞發布會，在回答日本記者關於蔡英文將於4月過境訪美的提問時，中國外交部發言人毛寧首次使用了「『台獨』分裂頭目」這個說法。

發布會上，當日本共同社記者提問，「近日，有媒體報道稱，台灣領導人蔡英文將於4月份過境美國，並在加州同美國眾議院議長麥卡錫會面。報道稱，蔡英文說服麥卡錫在加州而不是台灣會面，是避免激怒中國大陸。請問發言人對此有何評論？」

毛寧回答道，「中方對有關消息嚴重關切，已向美方提出嚴正交涉，要求美方作出澄清。」

她接下來強調錶示，「我要強調，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對「台獨」分裂分子頭目以任何名義、任何理由竄美，堅決反對美方違反一個中國原則，同「台獨」分裂分子進行任何形式的接觸。」

毛寧還表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可跨越的紅線。「台獨」分裂與台海和平穩定水火不容。

中國外交部發言人毛寧3月6日在北京舉行記者會。（中國外交部）

在用詞向來高度精確的外交語境中，這一稱呼變化傳遞的訊息，特別值得關注。

佩洛西去年訪問台灣後，中台辦於8月16日曾受權宣佈對一批「台獨」頑固分子實施制裁，蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇等一批活躍在台灣政壇的「台獨」人物被列入清單。

這七人，加上之前已經被列入名單的蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮三人，已經有十人「上榜」。

前後兩批名單，都沒有出現蔡英文和賴清德的名字，並不是他（她）們倆不夠台獨，如果說頑固台獨，蔡、賴肯定是最頑固的那種，為什麼沒有把他們列入「台獨」頑固分子名單呢？

答案就在涉台《白皮書》強調的「『和平統一、一國兩制』是中國解決台灣問題的基本方針，也是實現國家統一的最佳方式」這句話裏。

從過去多年的直觀感覺出發，多數大陸民眾對解決台灣問題早已失去耐心，對民進黨蔡英文等深綠勢力更是徹底死心，認為「武統」絕對是最痛快、最利索的統一方式。

但是國家層面，決策層仍以極大的政治耐心與智慧，希望能通過以和平方式完成國家統一。

武統雖然痛快，但是對兩岸中國人來說卻意味着內戰重啟，是兄弟鬩於牆式的悲劇，若以戰爭方式完成統一，不僅台灣會被摧毀，中國大陸也將在西方介入與制裁下付出高昂成本。

2022年8月3日，佩洛西與蔡英文會晤。（蔡英文IG）

所以，儘管在事實層面，蔡英文和賴清德是當前一切「台獨」的策源，最有資格登上「台獨」頑固分子榜單，但是考慮到他們畢竟是台灣地區的正副領導人，是鬥爭的對象同時也是談判的對象，在和統仍是優先選項情況下，將他們暫時放到清單之外，就不奇怪了。

但是，大陸的耐心也是有底線的，有時間底線，也有行為邊界底線。如果民進黨政府一再拖延，拒不進行政治談判，同時又勾連美日等外部勢力推進台獨，早晚有一天，大陸的耐心是會被消耗盡的。這次蔡英文的官方稱呼變化，就是一個危險的信號。