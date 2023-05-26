「80後」在中國政壇批量上位　集中於省級共青團領域

據云南共青團官網5月22日消息，雲南共青團發布了雲南省出席「共青團第十九次全國代表大會」代表候選人名單，名單顯示，趙攀峰已經出任為共青團雲南省委書記。

公開訊息顯示，趙攀峰出生於1980年2月，中央黨校研究生學歷，2018年7月開始出任共青團雲南省委副書記。其前任共青團雲南省委書記唐源已調任雲南昭通市任職市委副書記。

統計顯示，截至目前，內地已有12位「80後」團省委書記，其中今年上半年，就有兩位「80後」團省委書記履新，分別為1984年11月出生的李騰，任共青團福建省委書記，以及同樣為1984年11月出生的喬禮，任共青團內蒙古區委書記。他們和現任海南省委副秘書長、常委辦主任的周健同年同月出生，同時也是當前內地最年輕的三位正廳級官員。

目前，除西藏暫時空缺外，內地30位現任省級共青團委書記中有12位已經是「80後」，佔到總數的4成以上，可以說已經批量上位。

他們分別是北京鄭曉博（1982年）、上海上官劍（1980年）、福建李騰（1984年）、安徽陳明生（1981年）、江西邱凌（1982年）、湖北周森鋒（1980年）、湖南李志超（1980年）、四川唐經天（1983年）、青海董玉毅（1981年）、寧夏龔雪飛（1983年）、內蒙古喬禮（1984年出生）；雲南趙攀峰（1980年）等。

從學歷上看，這12位「80後」都有較高學歷，其中博士4位、碩士6位；從成長經歷來看，大多有基層任職經歷；從他們前任的晉升軌跡看，在經過省級團委書記後一些會轉到地區歷練，轉任地級市黨委副職。