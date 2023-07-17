16-24歲青年失業率升至21.3%：警惕內地青年失業問題愈演愈烈

7月17日，中國國家統計局公布了上半年經濟數據。其中，上半年內地GDP按不變價格計算，按年增長5.5%，比一季度加快1.0個百分點。如果分季度看，一季度GDP按年增長4.5%，二季度增長6.3%。考慮到去年（尤其是去年二季度）基數較低，今年二季度6.3%的增長率明顯低於預期。但從全年5%左右的GDP增長目標來看，到目前為止，今年有較大希望達成目標。這說明中國經濟仍在復甦之中。

不過，相較於整體經濟形勢的復甦趨勢，青年失業問題依舊突出。據國家統計局的數據，6月份，內地城鎮調查失業率為5.2%，其中16-24歲、25-59歲勞動力調查失業率分別為21.3%、4.1%。這裏值得注意的是，16-24歲的勞動力調查失業率竟然已經攀升至21.3%，再度創下新高。

如果考慮到統計標準的問題，估計真實的青年失業情況更加突出。因為不久前國家統計局新聞發言人解釋失業率統計方法時表示：「就業人口是指在調查參考期內，通常為一周，為了取得勞動報酬或經營收入而工作一小時及以上和因休假、臨時停工等暫時離崗的人。」這個統計標準太低。在多數情況下，一個人如果一周只工作一小時，根本不可能養活自己。

2019年5月6日，深圳。今年春節前，王子山所在的醫療公司啟動一輪人員優化——其實就是裁員。

可即便按照官方的統計標準，16-24歲勞動力21.3%的調查失業率依然驚人。早在去年4月，內地16—24歲城鎮青年失業率為18.2%時，北京大學國家發展研究院教授盧鋒曾說，「我記得幾年前跟我的同事們為G20研究就業問題時，看到歐洲和一些新興經濟體的數據，年輕人失業率達到20%，我當時就覺得這太難以想象了」，「這是面臨多麼巨大的壓力會出現這樣的情況，現在中國也到了這個水平」。如今，一年多過去了，年輕人失業問題繼續加劇，不能不引起內地社會的重視。

青年穩則國家穩，反之亦然。前些天，上海財經大學校長、知名經濟學家劉元春發出警告：「青年失業問題不單是一個周期性的問題，而是系統性的問題、趨勢性的問題。 我們判斷，今後青年失業難題可能會持續10年，短期內會不斷加劇。倘若處理不當，將會引發經濟領域之外的其他社會問題，甚至成為政治問題的導火索。」

當然，從目前形勢來看，因為改革開放45年積累的家底，青年失業問題在短期內大概率不至於造成太大的問題。但從中長期來看，如果青年失業問題真的如不少人憂慮的那樣愈演愈烈，那麼不排除會造成經濟問題之外的社會問題和政治問題的可能。凡事防患於未然，尤其是面對16-24歲青年失業率屢屢創新高的事實，內地社會應該下大力氣增加經濟活力與創造力，為有效解決青年失業問題創造條件。