潘功勝升任央行行長　中國繼續出擊人民幣國際化

7月25日，在北京召開的十四屆全國人大常委會第四次會議，免去易綱的中國人民銀行行長職務，任命潘功勝為中國人民銀行行長。這意味着繼7月1日出任央行黨委書記之後，潘功勝已正式接替到齡退休的易綱，全面執掌央行。



易綱現年65歲，經濟學家出身，曾任中國央行貨幣政策司司長、行長助理、副行長，2009年出任國家外匯管理局局長，2018年升任央行行長。潘功勝現年60歲，長期在銀行系統工作，2012年任央行副行長，2015年兼任國家外匯管理局局長。

從易綱到潘功勝，兩人都是先擔任國家外匯管理局局長，再升任央行行長。這說明自周小川出任央行行長以來所啟動的人民幣國際化進程，將繼續在未來加速進行。

2019年3月10日，十三屆全國人大二次會議新聞中心舉行記者會，邀請時任中國人民銀行行長易綱就「金融改革與發展」相關問題回答中外記者提問。（新華社）

周小川是中國改革開放以來非常資深的央行行長，擔任央行行長長達16年，歷經朱鎔基、温家寶、李克強三任總理，有力推動了人民幣國際化，被外界形容為「人民幣先生」。繼他之後的易綱，本就擔任過國家外匯管理局局長，易綱執掌央行的五年，人民幣國際化在持續加速。

今年中國進行了機構改革，新成立的國家金融監督管理總局，整合了諸多金融監管職權，被不少人認為是「守」的角色，一個重心工作是防範金融風險，維持穩定、健康的金融秩序。相對而言，央行被不少人認為是「攻」的角色，最重要之處便是人民幣國際化。如今，周小川之後，從易綱到潘功勝，連續兩位國家外匯管理局局長執掌央行，足以說明中國政府的用意。