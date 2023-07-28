中國落馬高官　首見因違背習近平「新發展理念」被審查起訴者

7月27日，據中紀委國家監委網站消息，「經中共中央批准，中央紀委國家監委對新疆生產建設兵團原黨委常委、副司令員，中國新建集團公司原副總經理焦小平嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。」焦小平被開除黨籍和公職，收繳違法所得，移送檢察機關審查起訴。



值得注意的是，除了一般落馬高官共有的貪污受賄、大搞錢權交易、通過家屬或特定關係人收受股權、經商辦企業、擁有公司股份、為親屬、特定關係人謀取利益，在中共黨的十八大後不收斂、不收手等等罪名，焦小平還有兩項罪名特別少見，其中一項為「違背新發展理念，干擾碳達峰碳中和戰略目標實施」，另一項為「罔顧黨中央對秦嶺生態環境保護的重要要求，我行我素，支持特定關係人開發秦嶺地區小水電，破壞秦嶺生態。」

焦小平因此成為近年來第一位因「違背新發展理念，干擾碳達峰碳中和戰略目標實施」落馬的高官，以及在內地轟動一時的「秦嶺別墅案」後，又一位因破壞秦嶺生態被查處的官員。

新發展理念是習近平在中共十八屆五中全會上提出的概念，包括「創新、協調、綠色、開放、共享」等五個方面的內容，其中「創新發展」注重的是解決發展動力問題，「協調發展」注重的是解決發展不平衡問題，「綠色發展」注重的是解決人與自然和諧問題，「開放發展」注重的是解決發展內外聯動問題，「共享發展」注重的是解決社會公平正義問題，習近平在後來的公開講話中還強調「堅持新發展理念是關係我國發展全局的一場深刻變革。」

而碳達峰和碳中和正是新發展理念的重要內容，同時也是當今國際社會的一項重要共識，它不僅是個經濟議題，還是一個科技議題，一個人文議題，中西方尤其是中美之間在該領域正進行激烈競爭。為達到碳達峰目標，中國在過去幾年下了大功夫，為此甚至在一定程度上犧牲了經濟增速。

河北省首個「碳達峰、碳中和」監測平台。（新華社）

依照中國政府規劃和對國際社會的承諾，到2025年，中國綠色低碳循環發展的經濟體系初步形成，重點行業能源利用效率大幅提升，單位國內生產總值能耗比2020年下降13.5%；單位國內生產總值二氧化碳排放比2020年下降18%；非化石能源消費比重達到20%左右；到2030年，單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降65%以上；非化石能源消費比重達到25%左右，風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上；森林覆蓋率達到25%左右，二氧化碳排放量達到峰值並實現穩中有降。到2060年，非化石能源消費比重達到80%以上，碳中和目標順利實現。

令人意外的是，因碳達峰不力落馬的焦小平恰恰長期在碳達峰相關領域深耕，而且還著述頗豐。焦小平曾任財政部政府和社會資本合作（PPP）中心（中國清潔發展機制基金管理中心）副主任、主任等職，於2022年6月獲任新疆生產建設兵團黨委常委、副司令員。

根據中國清潔發展機制基金官網介紹，2006年8月，國務院批准建立中國清潔發展機制基金及其管理中心（下文通稱「清潔基金」）。2007年11月，清潔基金正式啟動運行。2010年9月14日，經國務院批准，財政部等7部委聯合頒佈《中國清潔發展機制基金管理辦法》，基金業務由此全面展開。隨着經濟社會發展和改革推進，此辦法進行了修訂。2022年6月28日，經國務院批准，財政部等7部委公布了修訂後的《中國清潔發展機制基金管理辦法》。

期間，焦小平還編寫編譯出版了《新興市場PPP指南》《PPP物有所值研究》《PPP財政承諾管理》《碳博弈-國際競爭力與美國氣候政策》《未來低碳技術》和《歐盟排放交易體系規則》等一批著作。