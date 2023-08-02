蔡英文twitter慰問大陸災區　「中國北京」稱呼引關注

受颱風杜蘇芮殘餘環流影響，京津冀等地連日暴雨成災。北京河北等多地出現嚴重災情，造成大量財產和人員嚴重傷亡，其中僅北京就有數十萬人生活受到影響，中國官方也隨即發起了大規模救援行動。

令人意外的是，災難發生後，台灣總統蔡英文周二在推特上用中英文發文，對中國大陸遭受洪水災害地區的民眾表示慰問。推文寫到「中國北京等多地受到杜蘇芮風環流影響連日暴雨，造成大範圍洪澇災損並有人員不幸傷亡。我要表達關心與慰問。期盼受災地區早日脱離洪害，回覆正常生活。」

台灣總統府發言人林聿禪也在8月1日下午說，北京連日暴雨造成洪水氾濫、人員傷亡事故，以及農業經濟財產損失。蔡英文總統對此表達關心，期盼受災地區早日脱離洪害。

蔡英文的慰問貼文引起了輿論關注。內地網上有評論認為這是好事，兩岸間素有這樣互相隔空慰問的慣例，在兩岸官方關係斷絕期間，無論台灣還是大陸發生大的自然災害，另一方都會通過公開聲明方式向對方表示慰問，此舉可以視為對抗狀態下兩岸雙方的一種獨特互動方式，即便誠意不足也比沒有任何表示強。

不過也有評論認為，這種所謂的關心純粹是政治表演，在兩岸政治對抗下，這種表演有沒有都沒什麼兩樣，而且蔡英文對中國大陸的慰問用詞和日本等地發生災害表達慰問的沉痛悲切相比，感情明顯相去甚遠。

還有評論則指出，蔡英文慰問貼文一開始就「中國北京」來稱呼對岸受災地，在英文貼中更是用「in China"稱呼大陸，很明顯是把台灣與中國作為兩個並行的實體定位，暗藏了「一中一台」的政治用意，體現了民進黨蔡英文一貫的政治主張。