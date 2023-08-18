恒大申請「破產保護」不是「破產」　為什麼不在中國申請？

彭博社引述法庭檔稱，恒大集團向位於曼哈頓的美國破產法院申請債權人保護。恒大在向法院提交檔中表示，正在尋求對在香港、開曼群島和英屬維京群島等地進行的重組談判的認可。恒大集團表示，債權人可能會在本月就重組進行投票，並可能在9月的第一周獲得香港和英屬維京群島法院的批准。恒大還提議，在9月20日舉行破產保護聽證會。



可見，恒大此舉旨在保護其美國資產免受債權人的影響，同時在其他地方進行重組交易。這一系列舉動標誌著該集團位於香港、英屬維爾京群島和開曼群島的三家公司的境外重組程式正式確認生效。7月時，恒大獲得中國香港特區法院批准，將在本月對離岸債務重組計劃進行表決。



彭博社引述法庭檔稱，恒大集團向位於曼哈頓的美國破產法院申請債權人保護。(Getty Images)

「破產保護」不是「破產」

首先，有必要瞭解下「破產」和「破產保護」這兩個概念。它們的主要區別在於是否能夠繼續運營。

「破產」是指公司因無法償還到期債務而無法繼續經營，由法院宣佈停止營業，清理債權債務。宣佈「破產」的公司的所有業務必須立即完全停止，由破產財產託管人來「清理」公司資產，所得資金用於償還公司債務，並進入破產清算程式。

「破產保護」則是指不管債務人是否有償付能力，當債務人自願向法院提出或債權人強制向法院提出破產重組申請後，債務人要提出一個破產重組方案，就債務償還的期限、方式以及可能減損某些債權人和股東的利益作出安排。這個方案要給予其一定的時間提出，然後經過債權人通過，經過法院確認，債務人可以繼續營業。

「破產」是公司因債務問題而停止運營，而「破產保護」則是為了防止公司因債務問題而停止運營，給予其一定的保護和重組機會。

7月時，恒大獲得中國香港特區法院批准，將在本月對離岸債務重組計劃進行表決。﹙Getty Images﹚

具體來說，「破產保護」通常包括以下幾個方面：

停止追債：在債務人申請破產後，自動產生一個「破產自動停止令」（automatic stay），這意味著所有的債權人必須停止追討債務，包括訴訟、強制執行和催債行為。這為債務人提供了喘息的機會，以便在破產程式中制定還款計畫或進行資產清算。

債務減免或重組：在某些情況下，債務人可以通過破產程式獲得債務減免，即清除部分或全部債務。或者，他們可以重新組織債務，制定還款計畫，以便在一段時間內償還債務。

資產保護：破產程式可以允許債務人保留一些基本生活必需品和財產，以維持基本的生活水準。這些受到保護的財產被稱為「免受破產清算的財產」（exempt property）。

償還優先債權：破產程式會根據法定順序優先償還債權，確保不同種類的債權人在分配資產時得到公平對待。

總之，「破產保護」旨在為債務人提供一種合法途徑來處理財務危機，同時平衡債務人和債權人之間的權益。不同類型的破產程式和章節可能會提供不同程度的保護和機會。

恒大主席許家印。（資料圖片 ）

為什麼不在中國申請破產保護？

恒大為什麼會在美國申請破產保護，有幾種可能的原因：首先，恒大可能擔心其在美國的資產會被其債權人起訴或扣押，影響其重組計畫的實施。恒大希望利用美國破產法第15章的規定，獲得美國法院對其重組計畫的認可和支持。

其次，恒大可能想要向其債權人和投資者傳遞一個信號，表明其正在積極尋求解決債務問題的方案，並不打算逃避責任。

為什麼不在中國申請破產重組，一方面，中國的破產重組制度相對於美國等國家還不夠完善和成熟，存在一些困難和問題。

比如：破產重組的條件較為嚴格，需要債務人有維持價值和再生希望，能夠達成或實施重整計畫，否則將直接轉入破產清算。破產重組的程式較為複雜，需要經過債權人會議、法院審查、投票表決等多個環節，可能耗時較長，影響效率。

曾經位於深圳灣的恒大總部。（微博@獸爺）

破產重組的主體較為有限，只有債務人和債權人可以申請重整，而沒有像美國破產法第11章那樣的債務人自主管理權和債權人委員會制度。破產重組的效果較為有限，由於市場主體、政府部門、司法機構等對破產重組的認識和支援不足，導致重整計畫難以制定或執行，破產案件難以達成和解或成功退出。

另一方面，美國的破產重組制度相對於中國等國家更加完善和成熟，存在一些優勢和吸引力。

恒大集團向位於曼哈頓的美國破產法院申請債權人保護。（資料圖片 / 羅國輝攝）

美國破產法第15章允許外國企業在美國申請破產保護，以處理跨境破產案件。這一章節的規定對於處理跨國公司的破產案件非常重要，因為它提供了一個框架，使得在美國境內的外國企業可以獲得與美國本土企業類似的破產保護。

根據第15章的規定，外國實體可以在美國申請破產程式，如果該實體在美國擁有資產或者其債務涉及到美國的法律或交易。這個程式類似於美國本土企業的破產程式，但也有一些差異。例如，外國實體必須向法院證明其在申請破產保護時沒有欺詐行為，而且其在美國的資產將被用於支付其債務。

美國破產法第15章提供了一個重要的法律框架，幫助處理涉及外國企業的跨境破產案件。這有助於確保在跨國公司的破產案件中，債權人和債務人都能得到公正和透明的對待。

恒大根據這條規定申請了破產保護，避免和阻止恒大的債權人在美國提起訴訟或扣押資產，這樣可以為企業提供更多的空間和精力進行資產重組和其他的挽救措施。

綜上所述，不在中國申請破產重組可能是一種基於具體情況而做出的戰略選擇，旨在利用不同國家法律制度之間的差異和優勢，尋求最有利於企業生存和發展的解決方案。

瑞幸咖啡也曾用該法

瑞幸咖啡經歷破產重組

負債超過2萬億的恒大，在美國法庭申請破產保護消息迅速發酵。根據美國破產法第15章，該章程為借款人提供了一個同時提出債權和清償所有債務的機會。外國破產可能不適用於美國債務，但根據本章規定申請破產，一個債務人可以在多個地方同時宣佈破產，這給了個人或公司機會在每一個欠債的地方立即獲得救濟。破產保護並非公司未來無法經營，也不是破產清算，只是一種繼續經營下去的手段。

如今起死回生的瑞幸咖啡，也曾在2021年2月在美國紐約根據美國破產法第15章申請破產保護。瑞幸咖啡在一份法院文件中稱，正在與其利益相關者就公司財務債務重組進行談判，公司在中國的所有門店仍在營業並為客戶提供服務，預計申請破產保護對公司的日常運營沒有重大影響。彼時，瑞幸咖啡也在其官方微博解釋稱，申請破產保護是重組計畫的重要步驟。而後來看，瑞幸咖啡在美國申請破產保護一事其實是一個好消息，讓瑞幸重生之路又進一步。