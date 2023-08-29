A股不僅需要強心針 更需要從根本上健康起來

A股在降低印花稅後於28日走出了一波行情，市場於早間強勁反彈，後因資金出逃又趨向低走。如何看待此番政府救市產生的市場反應，在輿論場引起了不小反應。評論普遍認為，降低印花稅是個好消息，市場就此做出反彈也在預料之中，但是不管是官方還是投資者個人，如果認為降低印花稅可以救市，能扭轉A股市場從熊市走向牛市，就大錯特錯了。如果降低印花稅可以扭轉大勢，那麼經歷過多次降稅刺激的A股市場，就不會是現在這個樣子了。

事實上，回顧A股歷史就可以發現，降低印花稅雖然可以提振市場，但它只是一個刺激措施，有效期非常短，而且會隨着稅率可減低空間的收窄越來越短，邊際效用越來越弱，很難從根本上改變市場。就好像強心針，危機時可以打上一支可以救命。但是，沒有任何一個生命體可以長期靠強心針維持生命，每一次使用強心針救急，效果都會越來越差。

要想A股市場從根本上活躍起來，需要做到以下三點：第一，必須改變A股的DNA。A股這些年表現糟糕原因是多方面的，其中最根本的原因是它從一開始誕生時注入的DNA就是不健康的。A股當初設立，不是為了全民投資或促成全民共享存量與增量財富，而是為了從社會籌措資金幫國企融資圈錢，所以整個A股市場的設立初衷、核心價值、運轉機制，從一開始就是扭曲的、片面的、不公平的，它致力於維護上市公司的圈錢利益，缺乏對普通投資者的利益保護機制。總結A股這幾十年的運轉情況，社會上用「割韭菜」來形容上市公司和各大機構，把一般股民稱為「韭菜」，這個比喻非常形象，也非常準確，如果A股這種韭菜DNA性質不變，是不可能長成參天大樹的，永遠都不可能！

受益於降低印花稅等救市措施，A股於28日走出了一波反彈行情。（資料圖片）

第二，必須讓市場環境健康起來。除了DNA不健康，市場環境不健康是另一個致使A股表現糟糕的重要原因。不客氣地說，A股市場這幾十年來一直是一個受污染嚴重的市場，而且污染源是多方面的，每一個普通投資人之外的市場的參與者、監管者，都不要說自己是無辜的，幾乎每一個參與者都是污染源，只是貢獻的污染量多少而已。如果把A股市場比成一個生命體，在這樣一個嚴重受污染的市場環境，能活下去就不錯了，怎麼可能健康生長？更何況如上所言，它的DNA本身就不健康。

第三，必須尊重市場規律，按市場規律辦事。什麼叫市場規律？市場規律就是市場在形成和運轉過程中自然形成的支配市場運轉的東西，它具有客觀性和必然性，它不能被創造也不能被消滅。如果不信這個規律，通過行政或其它力量硬要改變，那最後的結果就是會形成市場扭曲，產生各種奇奇怪怪的事情。尊重市場規律，按市場規律辦事不是不要規管，不要規矩，有些人一看到尊重市場規律、按市場規律辦事就給對方扣上一頂市場原教旨主義的帽子是不對的。事實上，規管和規矩一定要有，而且一定要硬起來，要長起牙齒，只是規管和規矩也要按市場規律來。

以上三點，是A股市場健康發展的根本。危急時刻，降低印花稅、打強心針救命是必要的，但是搶救完後一定要配合系統治療、休養。只有從這三點做起，讓A股市場肌體從根本上健康起來，讓市場環境健康起來，尊重市場規律並按市場規律辦事，A股才能從根本上好起來，才能成為一個受尊重的、良性運轉的資本市場。