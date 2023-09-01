困於「四座大山」的中下階層民眾終於喘了口氣

8月31日，內地社會廣大中下階層民眾，終於在三年疫情疊加經濟下行的困境中，聽到兩個與自身利益密切相關的好消息：個稅繳納有所降低、存量房貸利率下調。



個稅繳納有所降低是指國務院印發的《關於提高個人所得稅有關專項附加扣除標準的通知》：自2023年1月1日起，3歲以下嬰幼兒照護專項附加扣除標準，由每個嬰幼兒每月1000元人民幣提高到2000元人民幣；子女教育專項附加扣除標準，由每個子女每月1000元人民幣提高到2000元人民幣；贍養老人專項附加扣除標準，由每月2000元人民幣提高到3000元人民幣。這對於那些上有老下有小的中下階層家庭來說相當於適當提升他們的個稅起徵點，有助於減輕他們的壓力。

存量房貸利率下調是指中國人民銀行、國家金融監督管理總局下發的《關於降低存量首套住房貸款利率有關事項的通知》，規定：「存量首套住房商業性個人住房貸款的借款人可向承貸金融機構提出申請，由該金融機構新發放貸款置換存量首套住房商業性個人住房貸款。」當初許多在商貸利率5%以上購房的家庭有可能通過置換將利率下調到4%左右，每月可節省幾百人民幣到上千人民幣的還貸利息。

北京房價高企，許多北漂一族沒法承受。（VCG）

前幾年，內地社會有大量家庭掏空積蓄，在房價和商貸利率都處於高點的時候買房，現如今，房價和商貸利率都一再下降，當初買房的家庭便面臨巨大的壓力，被剝奪感十分強烈。他們買房時的房價本就處於歷史性高點，許多家庭甚至掏空「六個錢包」，揹負沉重的債務，自嘲為國家接盤。在房地產行業景氣、經濟上行時，他們勉強可以忍受壓力，但近年來房地產行業萎靡不振，經濟下行壓力持續增大，許多人要麼失業，要麼收入下降，此時讓他們再去承受高利率，並不合理。

個稅繳納有所降低、存量房貸利率下調，對於那些上有老下有小、揹負房貸壓力的家庭來說，是實實在在的減負，是真金白銀的利好。這無疑是對的選擇，符合當下內地社會的形勢，在一定程度上讓困於「四座大山」的中下階層民眾喘了口氣。

長期以來，教育、醫療、養老、住房的「四座大山」讓廣大中下階層焦慮不已。日益攀升的教育支出，無休無止的內卷，讓大量家長心力交瘁。醫療保障水平的有限讓廣大中下階層民眾看病難，一場大病經常讓一個小康家庭陷入破產境地。養老領域的城鄉分化和體制內、體制外分化，讓那些缺乏保障的農民、農民工和城市中下階層退無可退。大城市的高房價、高租金，掏空無數家庭的積蓄和無數年輕人的夢想，越來越多的人認為辛勞一輩子只不過是在為房東打工。在「四座大山」的困擾下，許多人不敢消費，不敢追尋夢想，社會活力與創造力遭到極大抑制。

公平是一個社會長治久安的基石，是社會主義國家的初心。一個社會只有讓更多的年輕人敢於追尋夢想，有施展抱負的空間，讓中下階層同樣能貢獻自己的聰明才智，才能激發出最持久的活力與創造力。鄧小平曾說：「共同致富，我們從改革一開始就講，將來總有一天要成為中心課題。社會主義不是少數人富起來、大多數人窮，不是那個樣子。」在內地已崛起為世界第二大經濟體，貧富分化和階層固化問題十分嚴重，經濟下行和「四座大山」相疊加的當下，實實在在的為中下階層減負，藏富於民，讓更多的民眾人盡其才，才是內地社會走出困境的根本出路。