中國發布新版地圖　國土增至1045萬平方公里　專家解釋原因

2023年8月28日，中國發布了最新版本的中國標準地圖，相較舊版地圖，新版標準地圖標示的中國國土面積由原來官宣的960萬平方公里增加到1045萬平方公里，原來人們熟知的九段線也在台灣東部外圍又增加一段，擴展為十段線。

新版地圖還將原來中俄勘界後一分為二的黑瞎子島納入了中國本土範圍，將中印有爭議的藏南和阿克賽欽地區明確劃為中方領土。版圖變化不出意外的引起了中國一些周邊國家的反應，俄羅斯在表示「兩國之間的邊界問題早已獲得解決」的同時對此表示遺憾，印度、菲律賓、馬來西亞、印度尼西亞等都對地圖標示邊界表示異議。

中國外交部發言人汪文斌則表示中國自然資源部發布了2023年版標準地圖，這是中方依法行使主權的例行性做法，希望有關方面客觀冷靜看待，不要過度解讀。

針對九段線擴展為十段，有來自清華大學的地理訊息專家向媒體表示這種說法實際上並不準確，中國之前的地圖也曾經標註過釣魚島方向的國界，新版地圖在台灣東部外海增加一段，是為了因應形勢需要，強調台灣是中國領土不可分割的一部分，和原版地圖相比沒有什麼本質變化。

白眉初《中華建設新圖》中的《海疆南展後之中國全圖》（局部）。（北京師範大學網站）

針對陸地面積增加至超過一千萬平方公里，專家表示，實際上中國的陸地領土面積就應該是一千萬，只是建國之初測繪手段和技術能力不夠，測得的面積並不夠準確。但那個時候測出來的也是960多萬平方公里。當時的領導人毛澤東以詩人的浪漫說我們對外宣傳就向下取整，說960萬平方公里。

後來隨着技術的進步，中國在1992年進行了一次會戰，全國調集了大約四十台GPS接收機，以及約一百名衛星測繪的技術人員，建立了中國自己的A級GPS基準網，在這個基礎上，全國測繪事業持續發展，測得了更精確的國土面積，而這個更精確的面積，就是一千萬平方公里的陸地領土。

所以說現在的地圖是更準確的地圖，這種準確是技術進步帶來的，而不是又吞併或劃入了他國領土。

專家表示，地圖從來不是亂畫的，而是要嚴格遵守國家相關法律法規的，所以對待地圖也需要很嚴謹，很多自媒體的解讀有些杯弓蛇影。中國不是某些東亞的小國，搞「地圖開疆」那一套，中國的地圖標註出來的，都是合法領土。不管是尚未完成國家統一的地方割據政權，還是其它國家竊據的領土，都不能改變那些地方是中國法理領土的事實。