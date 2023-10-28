李克強逝世｜01專訪李山：悼念李克強　最好方式就是堅持改革開放

中國共產黨第十七屆、十八屆、十九屆中央政治局常委，國務院原總理李克強於10月27日0時10分在上海逝世。李克強擔任總理10年期間，逢「百年未有之大變局」，始終堅持推動改革開放政策，中國經濟方能有今日成果。《香港01》專訪港區全國政協委員、紫荊黨創始人之一的李山，從其過往向李克強建言「改革紅利」政策受到採納，以及隨側協助改革省屬國有企業的經驗，細部評價這位平實且接地氣總理的經濟功績。



港區全國政協委員、紫荊黨創始人之一的李山。（清華管理學院官網）

香港01：您如何評價李克強主政期間的經濟工作表現？

李山：李克強擔任總理期間，中國取得的經濟成就是他的主要功勞，他一上任就提出「改革紅利」政策，認知要從改革中去找到經濟發展動力；同時他也是一個好總理，做事勤勤懇懇，風格親民也為民，非常符合中國傳統對於宰相的期望。

李克強在政期間逢「百年未有之大變局」，方方面面的挑戰相當巨大，國際有中美開打貿易戰，國內又遇新冠疫情侵擾，施政可謂艱難。從李克強就任總理到卸任，這個世界的變化太大了，但在國政的大方向上，依舊可以看到他秉持「改革紅利」的思路努力前行，儘管挑戰巨大，但整個中國政府與中國共產黨始終高舉改革開放旗幟不渝。中國經濟在他卸任後的如今，能有這樣的成果，已是來之不易。

我認為，改革還在路上，儘管中國面對新的挑戰，但「危中有機」，自然還是要繼續堅持進一步的改革。我們今日懷念李克強，也不光是讚揚，最好的悼念方式，應是把他的理想繼續進行下去。

2023年3月5日，第十四屆全國人民代表大會第一次會議在北京人民大會堂開幕。李克強作政府工作報告，其也是李克強最後一份工作報告。（中新社）

香港01：您過去在李克強即將出任總理前，曾寫過一篇文章，內容便提到「改革紅利」。

李山：在18大北戴河會議期間，一般預料李克強將新任國務院總理，我當時特別寫了一篇文章《積極完善市場體系，保持中國經濟高速增長》，如今回過頭看，那時中國發展情況與今時其實有相似之處——各界對中國經濟前景浸淫在悲觀氛圍。今天，「中國經濟高速增長的時代已經結束」的問題，各界當年也在問，都在質疑中國經濟高速增長的潛力不再，包含人口紅利、後發優勢等等都要消失。

我作為經濟學家，過去在內地工作，也曾為前總理朱鎔基寫過政策建議且被採納，當時眼見悲觀情緒瀰漫，便不俊寫了這篇文章，想要建言給決策者、寫給李克強，特意將這篇文章送進他辦公室。隨後，在李克強發布的政府工作報告中，便首度提出「改革紅利」概念，綜觀他諸多改革措施與具體內容，與我這篇文章所示幾乎一模一樣，因此我相信他當時即採納了我的意見，這也體現出他廣納各方意見的開明一面。

更久之前，早在李克強還擔任河南省長時，我領導中銀國際擔任河南省政府財務顧問，也曾協助他改革省屬國有企業。在我90年代末，從美國回國工作以來的四位共和國總理中，唯獨李克強沒和我面談過，但我一直敬佩他清明廉潔、任勞任怨的人品。

李克強作為國務院總理兼中共中央財經委員會副主任，是執行習近平以及黨中央經濟目標的負責人。圖為2023年3月5日，兩人在全國人大一次會議開幕式上握手。（REUTERS/Thomas Peter）

我認為，一直到今天，我們都不能去說中國經濟高速增長的時代已經結束，因為中國經濟增長的潛力依然很大，只要「改革紅利」繼續存在，中國經濟就不需要悲觀。

但有一個重點要注意，改革與開放是相關的，要改革，就要開放。與此同時，也要事在人為，領導者要有能力、有理想去推動，「改革紅利」才會發生。從這個意義上來說，李克強作為有領導力的好領導，會被後人所懷念。

香港01：您認為延續「改革紅利」的關鍵是什麼？

李山：面對新的挑戰接踵而來，就要在改革開放的旗幟上，繼續進步，紅利才會發生。但我說的是一個機會，畢竟中國有很大的優勢，如現在是世界第二經濟體，在新能源、汽車、電池、光伏等產業領域都獨占鰲頭外，中國在旅遊消費數據增長方面，在疫情之後的表現也特別強勁，港人踴躍北上消費就是一個例子。

2022年7月12日，時任中共中央政治局常委、國務院總理李克強在北京主持召開專家和企業家座談會，分析經濟形勢，就做好下一步經濟工作聽取意見建議。（新華社）

中國作為一個大國，改革開放40餘年，積累了很好的存量，現在只需要堅定不移、萬眾一心搞好改革，在好的領導下，堅持國際化開放，如「一帶一路」、大灣區經濟一體化，把這些政策做下去，且必要同步思想解放，不要一直懷抱悲觀的想法，要看到自己的優勢，要有自信心才能成事。預期自己沒戲，那結果一定是沒戲。

我也承認，中國現在面對的問題與過去的當年都不一樣，過去的挑戰確實比較容易。對比過去中西發展，中國過於落後，在許多事上只要照抄西方就可以；如今的問題，已經不是抄抄作業就可以解決，更何況西方現在也不願給中國抄了，甚至反過來對中國祭出制裁。

不諱言，中國現在要回應的挑戰當然大，但人類發展所有的進步，都是透過克服挑戰而來，沒有挑戰反而不行。回顧改革開放40年間，也是充斥中國發展紊亂、經濟要崩潰的說法，但正因為萬眾一心、解放思想，所以這些說法沒有成真。

1992年1月，鄧小平在深圳南巡，標誌著中國改革開放第二次浪潮的掀起。（中新社）

眼下的中國確實有很多問題，如貪污腐化、房地產行業的高負債等問題確實存在，但不要忘記，現在是在解決問題的過程中，期間自然會有陣痛。要我看中國現在的發展問題，信心無疑是最寶貴的，只要方向正確、堅定改革開放，中國就會成功，高速增長是會回來的。李克強過去曾說「長江黃河不會倒流」，就是這個意思，也是這樣的信心。因此，我對於中國經濟發展前景依舊保持樂觀。

香港01：中國經濟發展在不同階段都遭遇困難險阻，也都順利尋得方式克服取得進步，回顧中國改革開放歷程從來如此。

李山：可以這樣理解，正因為中國共產黨有不斷學習的能力。中共不是不會犯錯，但向來會透過學習，去克服新的困難。在四十年前看中國發展，那很容易悲觀，但四十年後回看，則已成為人類發展的一項奇蹟。縱然中國國運在走，但實事求是來說，包括李克強在內，中共總會湧現一批有執行力、有能力帶領進步的領袖人物，來主持國家發展。

回顧改革開放史，正是從歷次不同的挑戰中，汲取經驗、逐一克服，才得以積累發展成就。（VCG）

香港01：結合局勢變化，您同意改革開放過去主要面對內部發展不同階段的問題，現在的主要挑戰受力於外部？

李山：首先，改革開放要並行，沒有開放，改革無以成事；反之，要有改革才能開放，否則也無法與國際接軌。中國現在矛盾的重點在於，自身經濟體量龐大，很多行業甚至有產能過剩問題，必須透過全球化消化過剩產能，現在的開放是雙向的，不同於過去的開放，主要是引進，現在是既要引進來，還要走出去。

所以，面對西方對中國推動「脫勾」，中國必須反對「脫勾」，要更進一步擁抱全球化，這才是對中國最好的策略，也有益於全人類。中國的崛起就是全球化讓落後國家受益的最好例子，中國過去受益了，也要讓其他國家有這樣的機會。中國要越來越參與國際事務，才能擴大走出去的空間。

所以我說改革開放也是「雙循環」，縮小到以香港回應大灣區一體化為例，邏輯便很清楚。如果香港只看向大灣區，那對於香港沒有什麼特別優勢，甚至會被邊緣化，香港只有成為世界橋樑、通往國際化，才能體現香港之於大灣區內其他城市所沒有的優勢。

最後，中國召開「一帶一路」峰會是這個意思，國家主席習近平最近說，「有一千條理由把中美關係搞好，沒有一條理由把中美關係搞壞」，都是同一個意思。