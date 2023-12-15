台灣大選｜國民黨是當下最不壞的選擇

台灣大選進入最後30天，選民們大致已經有了自己的判斷，三個黨的盤面已基本穩定。

三組人馬中，民眾黨柯文哲吳欣盈民調最低，一直在15個百分點左右，從結果意義看，這一支已經廢了，投柯文哲等於投廢票，不要浪費選票。

民進黨賴清德蕭美琴民調最高，有四成左右，因為蕭美琴吸引年輕人不如預期，跑了很多年輕票到柯文哲那裏，再加上除了台獨之外賴清德也提不出其它更吸引人的治理主張，最近又降了兩個點，到38%，進一步和國民黨拉近，未來30天會怎樣還很難說。

目前看，儘管投民進黨盈的幾率最大，但是投賴清德蕭美琴就意味着投台獨，意味着台海可能會面臨動盪與衝突，這不符合兩岸中國人的利益，尤其不符合對抗狀態下處於弱勢一方的普通台灣人的利益。賴清德上台，中國不樂見，美國也擔心他在台獨之路暴衝引起台海衝突把自己帶進去。所以，賴清德雖然中標幾率最大，但是選賴清德的風險也最大，最危險。

民進黨副總統候選人蕭美琴（左）12月5日傍晚在立委候選人吳崢（中）陪同下，前往中和「窩日子 Corner Bliss咖啡廳」與業者座談，（賴清德競選辦公室提供）

相對而言，國民黨侯友宜趙少康的民調雖然處於第二位，候選人侯友宜也確實賣點不夠，在內部治理和兩岸關係上也很難有什麼令人耳目一新的建樹，但是至少，國民黨上台不會打仗，最起碼在未來四年不會打仗。

因為對和統已經失望，有不少中國人認為應該讓民進黨賴清德上，這樣更能加速統一，這個想法非常值得商榷。在當前兩岸實力對比下，用武力統一，對中國應該不少難事，要考慮的是一旦戰爭爆發，對中國是好事還是壞事，是符合中國的長遠利益和根本利益，還是更符合美國某些希望能通過一戰阻斷中國崛起進程的政客的利益。

很多中國人都希望兩岸統一，而且認為兩岸一定會統一，也必然會統一，但是少有人能進一步思考，用什麼方式完成統一，才是命題之關鍵。在窮盡一切和統方式之前，若非情勢所逼，冒然用戰爭的方式完成統一，既不符合中國的長遠利益與根本利益，也顯不出來今天中國人的智慧。

如果用戰爭的方式完成統一，早很多年就統一了，既然拖了這麼多年，早幾年晚幾年而已，代價能小很多，把握能大很多，何樂而不為呢？國民黨與民進黨的差距就在於，選國民黨，戰爭還不至於發生，但是選民進黨賴清德蕭美琴，將會面臨巨大的不確定性。

所以，這次台灣大選，國民黨雖然調性依舊，指望國民黨能給台灣帶來什麼根本變化或促進兩岸統一必然會失望，但是在三組候選人中，是最不壞的選擇。