比亞迪｢超越｣特斯拉、台積電｢力壓｣騰訊　中國喜憂參半的經濟挑戰

好消息和壞消息總是一起到來。



好消息是2023年第四季比亞迪電動汽車交付52.6萬輛，超過了特斯拉的48.45萬輛，按季算首度超越特斯拉，成為全球頭號純電動汽車製造商。雖然依年度和均價兩大指標，比亞迪和特斯拉仍有相當差距，且比亞迪主要集中於國內市場，但在交付數量上首季度超過，已經很不容易了。

這一超越不能被視為一個孤立資料，而是中國新能源汽車產業整體崛起浪潮中的其中一個浪湧。

在傳統油車領域，因為技術積累和品牌壁壘等，中國汽車超越歐美日等品牌幾無可能，但是在電動車領域，中國企業家以極大的創新精神抓住歷史機會，進行全產業鏈布局，在這條賽道上處於全面領先地位，正在有力地撼動著傳統產業格局。

對中國而言，新能源汽車和傳統油車不是一個誰好誰壞、誰更成熟、誰是企業業未來的技術問題，而是中國借助「新能源」這個發源於歐美的環保主義概念和契機，在汽車產業超前佈局，趁勢而起超越他國的雄心問題。就在比亞迪首季超越特斯拉同時，2023年中國汽車出口量也超越日本成為全球第一，就是全球汽車業正發生顛覆性變化的又一個縮影。

有沒有可能像家電產業一樣，在汽車產業領域，中國也成為推動重塑和改變全球產業格局的主導角色？目前看，只要沿著市場化這條路走下去，保證這個領域的競爭狀態和創新活力，不發生像互聯網領域那樣自廢武功的蠢事，是有機會成為一個成功的產業顛覆者乃至行業主導者的。

圖為比亞迪宣傳海報。（比亞迪微博）

壞消息一個是最新中國公司市值TOP 20，座次發生明顯變化，拼多多緊追阿里，美團跌出前20。從榜單可以看到，台積電搭乘AI浪潮東風，以38201億元（人民幣）市值重奪榜首，總市值增長近42%；騰訊退居第二，總市值縮水超11%。

另一個是11月28日，台股加權指數收在17341.25點，大漲203.83點，漲幅1.19%，盤中一度觸及17360.38點；而香港恒生指數當天開低震盪，終場下跌170.92點，收在17354.14點，台股正式超車港股。這是三十一年來台股第一次超越港股！對香港這個國際金融中心來說意味著什麼不言而喻。

就像比亞迪超越特斯拉不能作為一個孤立資料分析一樣，這兩組令人不安的資料變化也能反映出很多東西。

坦率說，在目前兩岸分治乃至對峙的格局下，將台積電和其他公司一起列入中國公司有點自欺欺人。而以低價佔領市場的拼多多崛起緊追阿里、與消費景氣指數密切相關的美團跌出前20，包括騰訊、阿里等互聯網巨頭在過去幾年市值不斷縮水，持續裁減業務線、裁減員工瘦身，都能折射出一些發人深思的宏觀經濟與產業治理問題。

港股被台股反超的原因也很清楚。台股高升主要有三點原因：一是半導體景氣好轉，市場再被看好；二是中美對抗下台灣從中受惠；三是台灣內部ETF市場熱絡，帶動投信本土資金撐盤創高。而港股跌落的原因包括2019年騷亂衝擊，新冠疫情過度管制與放開過晚拖累，國際資金出於不必要的安全擔憂向新加坡等地避險轉移，以及美國對香港金融中心的「去中心化」行為等。

這兩組資料變化落到每一家企業、每一個從業者身上，落到每個股民以及每個關心香港未來的國人心裡，都是沉甸甸無法逃避的。在日益動盪的國際格局和持續緊張的對抗環境下，如何讓中國經濟社會更具活力，如何提升社會信心和大眾收入水準，如何確保香港在「一國兩制」下作為一個發達經濟體的競爭力至關重要。

好消息值得慶祝，壞消息不能不深思！