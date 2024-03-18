喇沙仔家庭組隊探索九龍城文化遺產　打破可持續發展目標世界紀錄

喇沙書院舊生會昨日（3月17日）舉辦首屆喇沙社區服務日，由學生和舊生家庭聯同附近居民組成的數十支隊伍，完成九龍城區社區文化探索與服務之旅，打破「最多隊伍（每隊八人）完成文化遺產城市行蹤活動」的可持續發展目標世界紀錄。



喇沙書院舊生會在首屆喇沙社區服務日發起探索城市文化遺產行蹤的活動。（喇沙書院提供）

聯合國在2015年訂立為期15年的發展藍圖，當中訂下17個「可持續發展目標」，呼籲公眾身體力行，消除貧窮、減少不平等，創造可持續發展的世界。喇沙書院舊生會在首屆喇沙社區服務日發起探索城市文化遺產行蹤的活動，冀提升市民對於九龍城區內的文化特色和歷史遺跡的關注，同時推動喇沙社群與附近社區的服務精神。

喇沙書院舊生會會長、九龍中醫院聯網資訊科技統籌麥凱鈞表示：「活動充分體現了喇沙價值──Faith（信德），Service（服務）， Community（共融）。」他為一眾不同年紀並樂於服務社區的喇沙仔感到自豪，又冀活動能夠為附近社區注入新動力。

行政會議非官守議員、前食物及衛生局局長高永文也指喇沙書院一向人材輩出，希望喇沙仔們繼續致力貢獻社會。九龍城民政事務專員蔡敏君亦說，九龍城區有很多不同的文化和諧共融，她樂見喇沙書院舊生會作為九龍城的一份子，積極參與服務社區的工作。