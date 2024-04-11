特別財會｜校監校董培訓4年達標率均偏低　去年不足一半校監達標

因應過去教育界多宗轟動風波，學校校董會管理質素備受質疑，教育局接納校本管理政策專責小組2019年檢討報告建議，包括校監和校董須每年參加至少兩小時培訓，新任則須有3至6小時培訓。



教育局今（11日）回覆立法會特別財會提問，揭示過去4個學年校監校董培訓軟指標達標率均極低，首年校監和校董僅分別12%及31%達標，至上學年校監達標率仍不過半、只有40%，校董也只有55%達標。教育局稱是受疫情影響，去年恢復全日面授後參加培訓的校監校董已逐漸上升。



因應過去教育界多宗轟動風波，校本管理備受質疑。（資料圖片）

首學年參與培訓校監達標率僅12% 四年達標人數不過半

校本管理政策專責小組2019年檢討報告建議，包括校監校董須每年參加至少兩小時培訓，新任校監首年內要參加至少共6小時培訓，校董則須合共最少3小時。

不過，自軟指標推出以來，校監校董達標率極低。教育局今（11日）書面回應立法會特別財會提問，披露推出以來過去4年達標率，只有2020/21學年及上學年校董達標率僅僅過半，其餘學年全部達標率不足50%，校監達標率在過去4年更全部不過半。

根據數字，推出指標後首年，只有85名校監成功達標，達標率只有12%，校董也只有2,962名達標、約31%。至上學年、即2022/23學年，仍只有342名校監達標，達標率為40%，仍然不過半。校董達標率雖然有所增長，但仍只有55%。

教育局：學校反映要全力防疫 未能如期安排校監校董參與培訓

教育局表示，學校的日常運作受疫情嚴重影響，不少學校反映須全力推行防疫抗疫措施及照顧學生的學習和成長需要，未能如期安排校監和校董的培訓活動，以致校監和校董未達培訓指標。該局稱隨著疫情緩和，全港中小學去年2月起逐步及有序地恢復全日面授課堂，校監和校董接受培訓的人數和比例亦逐漸上升。

該局稱，教育局就校監和校董培訓進行調查，絕大部分的辦學團體及法團校董會認為現時培訓指標的時數要求合適，局方現階段會維持原有的培訓時數要求，並推出多項優化措施，以進一步加強校監和校董培訓，包括要求法團校董會訂立校本的「校監和校董周年培訓計劃」及向局方遞交校監和每位校董的個人培訓情況。