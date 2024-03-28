聖保羅男女中學抽查學生電腦紀錄　教育局私隱公署了解事件

網上社交平台近日出現帖文，指控傳統名校聖保羅男女中學侵犯學生私隱，要求抽查學生電腦，包括私人帳戶、下載應用程式使用記錄、個人文件等資料，懷疑是針對經常打機的學生，甚至安裝用來檢測放學後電腦活動的監管程式等。



聖保羅男女中學今日（28日）回覆查詢指，學校於日前向學生作「抽樣式電腦健康檢查」，旨於以抽樣形式了解學生在校內使用平板電腦的情況，確保學生能妥善使用，並稱只收集了學生在校內上課期間的瀏覽紀錄、程式安裝及使用紀錄。



教育局回覆指，最近接獲有關查詢，已聯絡學校了解事件，並要求學校檢視有關處理學生個人資料的校本機制；私隱專員公署表示，沒收到投訴，會主動接觸相關學校，



在網上社交平台出現一則帖文指控傳統名校聖保羅男女中學侵犯學生私隱，要求抽查學生電腦。（資料圖片／張浩維攝）

抽查各班學生電腦 包括打機記錄等

昨日（27日）在網上社交平台出現一則帖文指控傳統名校聖保羅男女中學侵犯學生私隱，稱學校在幾天前開始要求學生交出私人電腦給IT人員檢查，因發現最近學生不論在校園內外用BYOD（自攜電子設備）打機的情況非常普遍。有自稱該學校學生表示，學校在各班抽查幾個學生的電腦，質疑是針對經常打機的學生，「如果你有任何打機紀錄，唔係學校用既app，佢地就會記過，真心覺得好癡線。」

帖文指學校檢查電腦內容包括私人帳戶資料、下載的遊戲程式使用記錄、個人文件、照片及聊天記錄等資料，而學校會要求學生簽一張「Bring Your Own Device 」同意書，並列出條文指校方可以提取學生電腦的一切資料。

學生質疑侵犯私隱

帖文又提及，有首批被檢查電腦的學生表示，校方會用USB把電腦資料備份，而檢查後發現電腦有三個Excel檔案，並被通知不能被刪除，疑似用來檢測放學後電腦活動的監管程式，而關於電腦使用資料的詳細活動將會稍後製成一份報告給予同學。帖文質疑，學校的行為屬於嚴重侵犯學生個人私隱及《不誠實使用電腦條例》。

校方：只收集上課期間瀏覽記錄等

聖保羅男女中學回覆查詢表示，學校於日前向學生作「抽樣式電腦健康檢查」，按照學校政策，學生在校內使用平板電腦時只可作學習用途，而是次檢查旨於以抽樣形式了解學生在校內使用平板電腦的情況，確保學生能妥善使用，並防範平板電腦因被不慎使用而感染電腦病毒或下載任何惡意軟件程式，從而危及校園網絡安全。

校方又指，是次檢查參考自教育局建議與家長及學生簽訂的「自攜裝置及可接受使用政策」進行，過程中使用的USB只收集了學生在校內上課期間的瀏覽紀錄、程式安裝及使用紀錄，相關資料於檢查及跟進後會作永久銷毀，又表示向來非常重視學生的個人私隱，致力確保學生能在安全的學習環境（包括網絡安全）下成長。

教育局接獲有關查詢 要求檢視處理學生資料校本機制

教育局回覆指，最近接獲有關查詢，已聯絡學校了解事件，並要求學校檢視有關處理學生個人資料的校本機制。局方表示會繼續與學校保持聯繫，以提供意見及協助，又表示一直透過不同渠道如《學校行政手冊》，提醒學校在處理學生個人資料時，必須確保收集資料的目的和方式、資料的使用、資料的保安及查閱，以及披露資料等方面，均符合《個人資料（私隱）條例》的規定。

私隱公署：會接觸學校了解事件

私隱專員公署稱，截至今日沒有收到與事件相關的投訴，又表示會主動接觸相關學校，了解事件。署方表示，一般而言，所有機構作為資料使用者，在收集、持有、處理或使用個人資料時，必須遵從《個人資料（私隱）條例》及六項保障資料原則的規定。

署方指出，根據私隱條例，機構在收集個人資料時，必須是為了直接與其職能或活動有關的合法目的而收集，而就該目的而言，資料屬必需、足夠的，但不超乎適度。另外，保障資料原則訂明，個人資料須以合法及公平的方法收集、機構必須採取所有切實可行的步驟，在收集資料時或之前告知資料當事人所收集的資料將會用於甚麼目的、資料可能會轉移予甚麼類別的人士，以及資料當事人有責任提供該資料或是可自願提供該資料。