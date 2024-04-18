教科書下學年平均加價3.16%　教育局：出版社定價已盡量克制

教育局今日（18日）在「適用書目表」網頁公布2024/25學年課本價格，平均較去年上升約3.16%，其中印刷課本價格較本學年上升3.14%，電子課本價格較本學年上升3.44%，另有26%課查凍結價格。教育局指出版社定價已盡量克制，參考今年2月「綜合消費物價指數」較上年同月上升2.1%，形容課本價格升幅尚算溫和。



2024/25學年教科書價格平均較去年上升約3.16%。（資料圖片））

教育局表示，已在「適用書目表」網頁公布2024/25學年課本價格，供學校在編訂下學年書單時作參考。今年整體課本平均價格較去年上升約3.16%，其中印刷課本價格較本學年上升3.14%，電子課本價格較本學年上升3.44%；凍結價格的課本則佔整體課本約26%。

該局指，課本出版社響應教育局的呼籲，履行企業社會責任，定價時已盡量克制，以減輕家長的經濟負擔，參考今年2月「綜合消費物價指數」較上年同月上升2.1%，形容課本價格升幅尚算溫和。

教育局表示，明白家長關注子女的購書開支，一直推行多項穩定課本價格的措施，並提供免費且多元化的網上學與教資源供教師參考及學生自學。政府通過「學校書簿津貼計劃」或「綜合社會保障援助計劃」為有經濟需要的學生提供資助。

在2023/24學年，受惠於上述計劃的學生人數約20萬，約佔全港中、小學生人數31%，津貼總額近11億元。此外，教育局於2019/20學年為每名中學日校、小學和幼稚園學生提供2,500元學生津貼，並由2020/21學年起恆常化，以減輕家長財政負擔。