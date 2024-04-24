殺校｜「派0班」青衣趙曾學韞小學獲教育局准新學年轉辦私立小一

創校約35年的青衣仁濟醫院趙曾學韞小學（下稱趙小），由於收生不足，下學年成為教育局唯一「派0班」小一的學校，未能獲開辦資助小一班級。教育局昨日（23日）表示，已通知學校其申請獲批，獲准9月起將小一級轉私立營辦。



▼3月18日 仁濟醫院趙曾學韞小學家長會▼



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教育局表示，於小一選校階段已選該校的家長，本月上旬已獲局方聯絡，協助重新選擇其他學位。局方會盡量顧及家長意願，及按申請學生的兄姊入學情況作安排。此外，家長亦可選擇參加統一派位，按機制獲派其他公營小學的小一學位。

局方強調，會與校方保持聯繫，提供適切意見及支援；並繼續與家長緊密溝通，盡力提供協助。

青衣仁濟醫院趙曾學韞小學獲教育局批准下學年轉辦私立小一（小學概覽圖片)

根據教局提供4選項 上月提交學校發展方案申請

趙小由於收生不足獲「派0班」，仁濟醫院董事局早前表示，辦學團體與趙小法團校董會就教育局提供的多個方案研究，3月25日或之前會提交學校發展方案的申請。

根據教育局提供4個方案，分別為小一級轉私立營辦、與其他學校合併、申請特別視學或停辦。學校如不選擇任何方案，或所選擇方案不獲批准，教育局會在學校未獲批開辦資助小一班的首學年之後的第3個學年起，停止向學校發放資助。

教育局3月26日回覆查詢時稱，學校已提交發展方案申請，局方在審議相關資料後，會適時通知學校是否批准其申請。