【校園天地】仁濟醫院趙曾學韞小學　疫下不一樣的生命教育

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-01-20 18:20

「疫情下，不一樣的生命教育─運動會及攀石場開幕典禮」 疫情下，仁濟醫院趙曾學韞小學陸運會雖然逼於無奈地要取消，學生未能在比賽中表現出努力的成果，但體育科的目的並不只是讓學生學習身體運動，更是要從體育課程中培養出正確的態度。可能在人們眼中體育科最耀眼的是學生的運動成績和相關獎項，但當中的榮耀可能只是一剎那的喜悅，隨之而過；然而，我們趙小更盼望學生能領略到正確的價值觀，培養正面、良好的學習和處事態度。所以，在趙小的關注事項中，生命教育極為重要，而本年度的主題為「自律」與「堅毅」。除了生命教育課教導學生外，趙小亦以跨學科形式將生命教育貫穿在各科目中。因此，我們設計了「疫境前行─堅毅運動日」，以「堅毅之星」為主題，即使在家中未能「動手動腳」，亦能善用時間去學習相關知識，在疫情下為學生和家長打打氣。

趙小傳媒訪問退役單車運動員黃金寶先生。(仁濟醫院趙曾學韞小學圖片)

運動日內容包括嘉賓分享、反思工作紙以及運動短片。在嘉賓分享方面，趙小很榮幸可以邀請到黃金寶先生分享他在單車運動生涯中的點滴。當中最令人反思的是分享為在黃金寶的眼中並不會以成功或失敗去定義自己的價值，而視每次比賽為學習，著重對自我的反思。除此之外，香港單車隊的訓練早已因刻苦而聞名，寶哥哥以學生的生活和訓練的生活作比較，令同學更理解運動員訓練的自律與堅毅，從文字中感受寶哥哥心中的「堅毅之星」。另外，我們希望學生在家中都能擴闊視野，亦有幸邀請香港長跑運動員魏賡先生來分享有關馬拉松的訓練，以運動員飲食、疫情期間的訓練和比賽為題，讓學生了解成功運動員的生活及感受。魏先生在分享中亦有提及疫情影響了他對跑步的感覺，但「堅毅之星」令他絕不放棄，跑向光明。最後，我們亦邀請到香港水球運動員馮剛政先生為我們分享，從小兼顧兩職的他講述了同時作為學生和運動員的體驗，要同時完成兩方面的任務，從自己的經驗帶出時間管理的重要性。在九年的水球隊訓練中，「堅毅之星」仍閃閃生輝。

黃金寶先生向同學介紹專業單車運動員的設備。(仁濟醫院趙曾學韞小學圖片)

從他人的經歷中學習亦需再作思考才能轉換成自己的學習成果，所以學生在欣賞嘉賓的分享後需完成反思工作紙並由老師的帶領下分享。當中會有一些有關嘉賓的問題，其後以開放式問題為主，希望學生能寫出自己的感受。

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然而，運動日當然要運動，趙小全體老師都參與了運動短片的拍攝。低年級以輕鬆的歌曲和舞蹈為主，利用較低強度的動作合成舞步，鼓勵學生在家中多活動身體。而高年級則以簡易體能訓練為主，再配合肌肉中英文名稱和位置的介紹，盼學生能了解自己的身體。除此之外，趙小在此期間興建了攀石牆，目的是希望透過攀石活動來提升學生的解難能力及抗逆力，希望學生能尋覓屬於自己的「堅毅之星」，在成長中能迎難而上。此項活動同時亦可增加學生的協作溝通能力、手眼協調及意志力等。我們會將這項活動加入趙小的特色體育課，聘請專業教練指導學生，讓每位學生都可以在六年的趙小生活中進行攀石活動，從而培養運動的習慣和良好的處事態度。為了讓「堅毅之星」傳遞於學生心中，我們邀請了黃金寶先生及魏賡先生主持攀石牆的揭幕禮，更在攀石牆上簽名，好讓他們的運動精神傳遍趙小。

趙小突破網上教學的限制，更引入各式各項的活動，為學生帶來多元化的學習，盼學生能從此擴闊視野，培養學生建立正確的品德和價值觀。

（內容由仁濟醫院趙曾學韞小學提供）

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