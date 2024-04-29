南區學校聯會辦龍文化活動　千人寫書法　學生：感受中國文化魅力

為傳承中華文化，南區學校聯會上周五（26日）舉行「千人龍書法」活動，獲來自區內18所中學、小學、幼稚園、特殊教育學校的學生、家長及老師參與，近1600人同時書寫篆、隸、楷、行、草五體「龍」字書法。南區學校聯會主席、明愛莊月明中學校長彭耀鈞表示，活動獲得區內學校支持，積極安排場地及派出學生出席，並稱中華文化平易近人，只要學生願意嘗試，便能體會當中的精髓，讚揚學生表現出色。



南區民政事務專員鄭港涌亦有出席是次「千人龍書法」活動，一起寫書法字。（南區學校聯會提供）

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「千人龍書法」是南區龍文化教育薈萃的首項活動，啟動儀式在主場地明愛莊月明中學進行。活動設7所同區學校的書寫中心，以線上聯播的方式讓各中心可以互有共鳴，活動期間，參與學生拿著毛筆，一筆一畫的臨摹五體「龍」字，場面壯觀。另外，有學校更特意聘請書法老師即場指導學生，加入書寫十二種首要的價值觀和態度，包括「責任感」、「國民身份認同」、「承擔精神」、「誠信」和」「團結」等。

有份參與活動的杜同學表示，看著自己一筆一劃地完成隸書體「龍」字，過程有趣之餘，也讓他體會漢字的結構美。有學生則指活動除了讓他對「龍」有更多認識外，也對書法產生興趣，以及感受到中國文化的魅力，並希望把它承傳下去。有參與活動的家長認為，是次活動十分有意義，除有機會執起多年已生疏的毛筆外，又能夠與南區各校共同參與，對此感到很開心。

該活動由南區學校聯會、香港南區各界慶典委員會合辦，獲南區區議會支持，並與多個單位協辦。出席嘉賓包括南區民政事務專員鄭港涌、香港南區各界慶典委員會會長陳南坡，以及多名教育局官員。多個文化教育薈萃活動亦即將推出，包括龍舟嘉年華、學界舞火龍、集體詠春拳。