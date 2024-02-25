南區學校聯會辦「南區龍文化教育薈萃」　學生沉浸式體驗中華文化

昨日（24日）正值元宵節，「南區龍文化教育薈萃」（簡稱「薈萃」）於海洋公園舉行啟動禮，其間南區學校聯會與海洋公園簽署「海龍行動」（海洋保育）合作備忘。



南區學校聯會主席彭耀鈞校長於致辭時預告，南區的中小幼特學校於今年龍年會舉行一系列和龍有關的中華文化活動，包括千人集體書寫「龍」字的書法、和海洋公園合作進行海洋保育計劃，以及集體演練已故武術家李小龍的詠春功夫，營造龍文化成為南區教育品牌，更歡迎區內外的學界參與。



彭耀鈞校長又提到南區和龍息息相關，例如中秋節火龍活動和端午節龍舟競渡，「薈萃」是一個由學界主動連繫地區的教育項目，借助地區文化特色，令到學生體驗和沉浸中華文化，相信學生在龍文化下陶冶「致中和」性情。

教育局常任秘書長李美嫦致勉辭時指出，「薈萃」有望凝聚社區力量，亦是跨界別合作的成果。她又提到「薈萃」的節目都與龍有關，與教育局推行的國民教育及愛國主義教育不謀而合，能夠強化傳統價值觀教育，並幫助學生建立中華文化自信。

薈萃舉行一系列活動 包括千人齊寫書法「龍」字

「薈萃」共有五項活動，暫定由今年4月至11月舉行，當中「龍的書法」教導書寫「龍」字五種字體，區內的參與學校同一時間千人集體書寫「龍」字，屆時會現場聯播，海洋公園亦推出關於海洋生態的講座、參觀和工作坊，推廣環保教育，學校更會組隊進行龍舟比賽，邀請南區消防提供訓練，並聯絡泳會提供相關物資及技術支援。

另外，南區各界聯會安排學生體驗竹篾、結草、製作燈籠，以及舞火龍祈福等傳統文化，屆時由師傅教授。中秋節期間，南區各界會在香港仔中心舉辦的舞火龍活動，學生亦可參與舞火龍慶典、攝影展、寫作比賽等。

已故武術家李小龍習練詠春，在樹仁大學新傳系的協辦下，詠春師傅獲邀教授詠春的小技巧，學習成果可於區內集體展示，在鴨脷洲及海濱公園長廊同時舉行，集體展示時，航拍機會拍攝花絮，在展示學生成就的同時，宣揚避風塘地區景色。

「薈萃」由南區學校聯會與香港南區各界慶典委員會合辦，獲南區區議會支持，並與多個單位協辦，包括南區民政事務處、香港南區家長教師會聯會、南區青少年發展協會、 香港海洋公園、香港樹仁大學新聞與傳播學系、冠忠巴士集團有限公司、詠春體育會等，顧問是香港教育大學校長李子建教授。