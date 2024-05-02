教育薈萃2024圓滿結束　5校獲頒國家安全虛擬遊戲設計比賽獎項

「專業分享‧杏壇閃亮」教育薈萃2024暨「心繫家國」—「國家安全領域」虛擬遊戲設計比賽頒獎典禮上周六（27日）在九龍真光中學舉行，活動由香港津貼中學議會和香港直接資助學校議會主辦，並獲教育局協辦支持，教育局常任秘書長李美嫦當日擔任主禮嘉賓，中聯辦教育科技部一級巡視員劉懋洲和中國文化研究院院長邱逸博士獲邀擔任頒獎嘉賓，多位校長、老師及學生聚首一堂，促進教育界的專業交流，同時展現學生在國家安全領域上的學習成果。



香港津貼中學議會主席李伊瑩校長（右一）致辭。（香港津貼中學議會提供）

香港津貼中學議會主席李伊瑩校長致辭時表示，香港教育具有多個優勢，包括中西兼融的文化特色、享譽國際的學術水平，鼓勵業界共同凝聚專業力量，說好香港教育故事。

教育局常任秘書長李美嫦就提到比賽是教育局推出的「心繫家國2.0」聯校國民教育活動中一項大型活動，鼓勵同學發揮創意，運用虛擬實境和擴增實境技術呈現國家安全20個重點領域，期望參賽同學更加深入認識國家安全觀，對自覺維護國家安全的責任有更深刻的體會。活動除了有助提升國民身份認同，亦能強化同學綜合和應用 STEAM 知識和技能。

比賽共有超過80隊學生參與，當中恩主教書院、宣道會陳朱素華紀念中學、粉嶺禮賢會中學、賽馬會萬鈞毅智書院，以及九龍真光中學分別獲得一等獎。參賽作品主題多樣，涵蓋中醫文化、國家安全展館、軍事安全、核安全等領域。其中九龍真光中學的參賽學生表示，製作遊戲的過程有助加深對國家安全領域的了解，亦能提升資訊科技應用的能力。

當日亦舉辦了「教育薈萃」，為學校搭建交流平台，促進教師專業發展，活動由香港立法會議員李浩然博士主持專題演講，以「從數字到素養」為題講解國家安全知識，26所學校亦向業界分享校本經驗，包括STEAM教育、國民教育、國家安全教育、自主學習、生涯規劃、英語教育。