田北辰自資推「田叔叔閱讀計劃」　助學童自學英語培養正確價值觀

曾任語常會主席的實政圓桌立法會議員田北辰多年來不遺餘力地推廣閱讀，5年前開始自資籌辦「田叔叔閱讀計劃」，免費向學童派發英語故事書和點讀筆，提升他們學習英語的興趣並培養自學習慣，計劃推出至今已有逾十萬個家庭受惠。



田北辰接受《香港01》訪問時提到，小孩子在三兩歲開始是培養閱讀習慣的好時機，故他希望抓緊他們這段「黃金時期」，透過定期更新故事書的內容，「令本書一直都有興趣」，從而助學童學習英語和正面價值觀。



計劃免費向學童提供英文故事書和電子點讀筆 ，培養他們對英文閱讀的興趣（梁鵬威攝）

田北辰親自監修定期更新插畫

「田叔叔英語閱讀計劃」是為期四年並涵蓋幼稚園小一的閱讀計劃，為有需要學童免費提供英文故事書和電子點讀筆 ，培養學童對英文閱讀的興趣，同時藉著故事內容分享正確、正面的價值觀。

計劃自2019年推出自今，田北辰每年都會親自監修故事書的插畫內容，讓角色的面貌、神情和服飾等都能貼近潮流，吸引學童的閱讀興趣。田北辰表示，由於這個年紀的小孩對圖像較有興趣，故團隊會定期更新故事書的插畫風格，例如故事主角的五官和表情等，使圖畫變更得有趣，不會像閱讀教科書般沉悶。

田北辰笑言，擔任語常會主席期間自己被「專家洗腦」，深深認同小孩不在兩三歲開始學習英語，日後便很難學母語之外的其他語言，促使他推出這個閱讀計劃幫助基層兒童學好英文。他透露，有地區人士反映有學童收到故事書後，只愛用點讀筆發聲，但久而久之學童即使完全不明白英語生字，亦能用中文向家長講解整個英語故事，也使他感到安慰。

使閱讀不再停留在書本 成為能「走出去」的景點

「田叔叔閱讀計劃」目的是幫助基層家庭的兒童學好英語，但田北辰稱除基層兒童外，來自不同階層和背景的兒童都對故事書有興趣。他舉例，曾在高級酒店用膳時遇到小粉絲上前要求合照，相信故事書受歡迎的原因之一，是故事內容會持續更新，例如故事書會以不同香港景點為故事背景，使小讀者透過閱讀學習之餘，父母亦能帶他們前往遊覽書中提及的景點，令到閱讀不再停留在「得個睇字」，而是讓父母可以與孩子帶上書本，親身走訪書中景點，一同親歷其境共享親子時光。

田北辰會在書中以「Mr. Sun」的形象出現。（梁鵬威攝）

除了貼近地道生活的插畫外，故事書中以貼近外國人地道說法的英語句子也是故事書的賣點，而田北辰更會以「Mr. Sun」的形象出現在每本書尾，講解故事帶出的正面價值觀。田舉例，書中會用一些特別的英語俚語，例如以「Absolutely bananas」來表達「離譜」」的意思，當中會引發小朋友的求知欲，學懂「Banana」除了是「香蕉」外，亦能表達其他意思。田笑言，這些詞彙一定不會在常規教科書中出現，而「家長就係鍾意呢啲」。

學童和家長的謝意成最大動力

計劃推行以來一直受家長和學界歡迎，不少受惠學童及家長透過網上留言、親筆書信，以至親身表述等渠道向田北辰表達謝意，而這也是他多年來願意投放時間和資源推行這個閱讀計劃的最大動力。田北辰形容，現時自己最大的責任就是不斷更新故事書，使童學在這段黃金時期有興趣閱讀英語故事書。