英華小學陳美娟校長教親子共讀秘訣：讓閱讀成為他們的唯一

以閱讀氛圍濃厚為人津津樂道的英華小學，校長陳美娟博士分享閱讀對小朋友的益處：「喜歡閱讀的孩子可以透過書本進一步認識世界，也會令他們除中英文以外的科目也學得好，因為從閱讀中訓練了更好的中、英文能力。」為令學生從小建立閱讀習慣、愛上閱讀，並持續營造校園閱讀風氣，學校積極舉辦、參與不同閱讀活動，如校本全方位主題閱讀活動。香港教育城已於2024年7月22日舉辦第21屆「十本好讀」頒奬典禮，公布由全港300多間中小學、逾5萬名師生投票選出的心儀作家及書籍。頒獎典禮同時頒發年度最愛作家等獎項，表揚優秀的作者和出版社，推廣閱讀文化。



英華小學校長陳美娟博士分享如何建立孩子的閱讀習慣（陳葦慈攝）

陳美娟博士指近年相當多閱讀相關活動，令學校得以藉不同渠道鼓勵學生多閱讀，再加上校本的全方位學習主題活動，會按不同主題推薦相關課外書，以上種種都能進一步擴闊學生的閱讀範疇，加深知識層面。陳博士補充指：「我們連家長日都會設置書攤，讓家長和孩子一起接觸不同書目；亦會邀請受小朋友歡迎的作家到校，舉辦講座，由作家第一身去分享寫作技巧、讓他們直接與作家互動。」

提起英華小學的全方位學習主題，陳博士難掩雀躍，興奮介紹：「今次我們以『時間先生幾多點』為主題。」本年度主題將抽象的時間擬人化，取名「時間先生」及「Mr. Timely」，圍繞時間的易逝、不可追等獨特性，再延伸至時間在事物、人身上的變化及痕跡等，建構出一整個富含深意的全方位學習主題活動。過程中學校不只鼓勵學生多借不同書籍，亦會多方面地演繹「時間」，如由老師設計「奇案」。

「任教不同科目的老師會一起合力寫，不只是中、英文科，音、體、視、藝也會參與。而且不只是文字，更有動畫！」各科老師一起設計合共八個「奇案」，各自滲入科目特色，最後陳博士仔細介紹：「我們設計了一些角色，如一個鐘博士、主角分仔，然後讓學生透過拆解老師的『奇案』去捉拿經常搞亂時間空間的分仔。其實背後的意思就是希望同學能『捉緊』每一分秒！」每單奇案更以提問作結，有的淺顯、有的需細細鑽研，刺激思考。「例如學校因『時間』主題添置了一些新時鐘，我們便讓學生去數算有多少個。看似簡單的解題活動，其實是想學生學懂細心觀察、用心思考。」陳博士續指：「這和閱讀也是同樣道理，知識不能只等別人提供，需要通過自己努力去尋找、思考。」校本的主題活動充滿探究、玩樂元素，切合小學生尤其男同學天性，是整個學校團隊的用心，多年來已成英華小學的盛事，衍生的閱讀風氣亦由此自然而生。

同為家長的陳博士育有兩位千金，深明從小建立孩子閱讀習慣的重要，更分享其秘訣：「現今家長都很盡力供給孩子最好，但當選擇一多，孩子卻未必會被書本吸引。如果家長也認同閱讀重要，可以先減少選擇，讓閱讀成為他們的惟一。」陳博士笑笑指電子產品或其他玩具刺激度高、吸引力大，書本難免比下去，故需要運用一些「手段」。「家長自己也要以身作則，不能對孩子說看書很好，自己卻從不拿本書來讀。」想在家庭中建立起閱讀氛圍，所有成員尤其父母必定要坐言起行。「我為女兒挑選的多為得獎書，或登上暢銷榜。」陳博士直言已經過篩選的書籍值得選取，同時也會按女兒個性選書，針對她們的喜好，以增加閱讀動機。

陳博士認為閱讀活動從來只嫌少不嫌多，她續指：「這些活動如閱讀日、『十本好讀』選舉等，可以為平日較少接觸書本的小朋友製造多一個理由、動機去看書，也提供了一些『選書建議』給我這種會留意排行榜、獲獎書的書迷。」在充斥刺激玩意的科技世代，要讓充滿好奇心的孩子養成看書習慣，再繼而愛上看書，如同那句關於養育孩子的著名西方諺語，需要一整個社會的力量。

香港每年亦舉行多項閱讀盛事，鼓勵學生拿起書本，享受書中天馬行空的世界。第21屆「十本好讀」已經圓滿結束，並於2024年7月22日在香港會議展覽中心舉行頒獎典禮，讓教師、學生、作家、出版社代表與公眾齊聚一堂，一起見證好書誕生。有興趣了解更多「十本好讀」及「第二十一屆十本好讀」頒獎典禮，可前往教育城網頁了解詳情 。

教城董事會主席李漢祥表示，今屆參與人數再創新高，有超過5萬名中小學生參與投票，足以說明獲獎書單具影響力和代表性。他說，教城一直透過不同項目推動閱讀氣氛，當中今年上半年推出「閱讀約章」，已吸引約9,000名學生參與，而「e悅讀學校計劃」更有超過70%學校參與，書籍瀏覽數量超過620萬本。他又預告，教城來年會推出全新計劃「閱讀之星」，以互動方式使同學有更多機會接觸書本，開始自己的閱讀之旅。