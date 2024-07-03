高中中史改動無諮詢　教育局：獲課程發展議會、考評局委員確認

教育局「優化」多個高中選修科課程，香港中學校長會執委會昨撰文，實疑教育局改動中史科前，未諮詢前線教師及專業團體，做法並不可取。教育局回應指，「優化方案」沒有涉及課程內容的修訂，亦沒有改變原來的考評模式或分數安排，只在現行課程及評估框架下提供更清晰資訊，讓學生可以考慮選擇，學校可根據校情及學生需要，專業地考慮是否採用。



教育局早前接連改動高中中史科及經濟科，由2026年中學文憑考試起，修讀中史的學生可選擇應考卷一，不應考卷二，最高可獲第5級成績。經濟科亦有類近安排，可選擇不修讀選修的部分。

教育局指，高中中國歷史科的「優化方案」，按照課程發展機制，分別經課程發展議會及考評局多個委員會商議及確認，最後課程發展議會亦備悉有關討論及結果。

局方指，這些專業委員會成員涵蓋不同界別的委員，包括學者、資深校長和前線教師，經詳細討論優化方案後，委員均同意在下個學年推行方案是適切的安排。

局方稱，由於優化方案沒有涉及課程內容的修訂，亦沒有改變原來的考評模式或分數安排，只在現行課程及評估框架下提供更清晰資訊，讓學生可以考慮選擇，學校可根據校情及學生需要，考慮是否採用及何時採用有關的優化方案。

至於高中經濟科，教育局指，已於今年5月發出通函，就相關建議向開設高中經濟科的學校諮詢意見，並舉行兩場簡介會，闡釋優化方案內容和解答教師的疑問，大部分參加簡介會的教師表示同意優化方案。

當局指，優化選修科目以不影響高中課程和評核架構的完整性，及各科課程宗旨和目標為前提，既保留科目的深度和廣度，亦增加學與教的靈活性，給予教師和學生選擇，以更能創造空間和照顧學生的多樣性和需要。