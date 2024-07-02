中學校長會稱高中中史、經濟科優化未諮詢前線：不可取、難以理解

教育局早前接連推出高中中史科及經濟科優化方案，香港中學校長會執委會今日（2日）表示，在前線老師、專業團體未獲諮詢下推行，認為做法不可取。執委會指，經濟科優化方案推行時間合理，不過中史科就在學生修讀課程後才作修訂，批評做法不常見及極不可取。對於評級及學校行政安排上，執委會亦存在疑問，並指在學校人手有限、空間有限的情況下，學校是「非不為也，實不能也」。



中史科的優化方案下，學生可由2026年香港中學文憑考試起，選擇只應考卷一，並可獲最高第5級成績；經濟科的優化方案亦有類近安排。（資料圖片）

教育局早前接連推出高中中史科及經濟科優化方案。中史科的優化方案下，學生可由2026年香港中學文憑考試起，選擇只應考卷一，並可獲最高第5級成績；經濟科的優化方案亦有類近安排，原來佔70%的必修課程部分內容會作微調，至於原來佔30%的選修部分，學生同樣可選擇不修讀，可獲最高第5級成績，推行日期則為2025/26學年的中四級。

香港中學校長會執委會今日（2日）表示，樂見教育局、香港考試及評核局對香港中學文憑考試各科目作出檢視及優化，以及精簡個別課程，並就諮詢程序、推行時間、評級安排、學校行政安排困難及課程優化提出意見。

香港中學校長會執委會指，落實課程的困難、學生學習的反應，最瞭解的莫過於前線教師，難以理解為何在作出如此重大的「優化方案」前，眾多教師的意見會被忽視。（資料圖片/黃浩謙攝)

許多中史科老師感驚訝 意見被忽視

執委會指，五月初獲悉高中中史科優化方案時，有許多中史科老師都感到驚訝，例如具體如何進行，直至教育局發放通函才知其詳。執委會續指，據通函內容，優化方案只在「課程發展議會─香港考試及評核局中國歷史委員會」提出，經「香港中學文憑考試中國歷史科科目委員會」及「課程發展議會─個人、社會及人文教育委員會」通過，前線老師、相關專業團體一直未被諮詢。

至於經濟科的優化方案，執委會指，雖然將舉辦簡介會及設問卷收集學校對優化措施的意見，但未知目的只為制定支援學校措施，還是在收集意見後仍會就方案作出再修訂。執委會表示，對於影響眾多考生的優化方案，在具體落實前未有作出廣泛諮詢，中史科更沒有舉辦簡介會及提供問卷收集意見，認為並不可取。執委會續指，落實課程的困難、學生學習的反應，最瞭解的莫過於前線教師，難以理解為何在作出如此重大的「優化方案」前，眾多教師的意見會被忽視。

香港中學校長會執委會指，中史科的優化方案將於2026年香港中學文憑考試開始，認為「這種在開始修讀課程後方作出修訂的做法並不常見，也極不可取。」（資料圖片）

開始修讀中史課程後修訂做法不常見 經濟科推行時間合理

推行時間方面，執委會指中史科的優化方案將於2026年香港中學文憑考試開始，即本學年(2023/24)正在修讀的中四學生已可選擇只應考卷一，認為「這種在開始修讀課程後方作出修訂的做法並不常見，也極不可取。」

執委會又提出不同疑問，會否有學校把必修課程與選修課程同步教授，或是把部分選修課程合併於必修部分一併教授，例如教授「歷代發展」的春秋時期，隨即教授「時代與知識份子」單元的「孔子」。至於經濟科的修訂擬於2025/26學年的中四級推行，就推行時間上看，則是較合理的安排。

香港中學校長會執委會質疑，在一個如此高競爭性的文憑試，考生自動放棄獲取 30%分數的機會，是否一個明智的選擇。（資料圖片/黃浩謙攝)

質疑第5級評分如何換算 棄3成分數未必明智選擇

評級安排方面，選擇只應考必修部分的學生，其評級最高可獲第5級，但執委會質疑這第5級評分是如何換算。就目前看到的資料，學生毋須於報考時表明所應考的卷別，因此考評局應不能把應考兩卷及只應考卷一的考生分隊評分，「假設選擇只應考卷一的考生，其成績竟高於應考兩卷而能獲評為第5 *或5**級的考生，這考生是否仍鎖定最高只可獲第5級？」

執委會又質疑，在一個如此高競爭性的文憑試，考生自動放棄獲取 30%分數的機會，是否一個明智的選擇。另外，執委會假設沒有優化方案，學生現時是否可放棄應考選修部分，是否仍獲如常評分？若是，優化的推行與現況有何分別？執委會認為考評局及教育局須作出更詳細的解釋，讓考生在資訊充足的情況下作出最適合個人能力的選擇。

學校行政安排有困難 只在考試做調整未必是完整優化

執委會亦指出學校行政安排上有困難，因為「優化」方案，讓同一級學生部分選擇全部修讀、部分只修讀必修部分，質疑學校如何作出行政安排。另外，只選必修部分的學生，執委會提出疑問，「其餘的30% 課時如何處理？學校是將學生置放於圖書館？抑或交與教學助理？在作出如斯的「優化」時，有否考慮學校行政上將會遇到的困難？」並指在學校人手有限、空間有限的情況下，許多時學校是「非不為也，實不能也」。

在課程優化上，執委會指，每個課程設計均有前線老師及教育專家作出許多商議、諮詢、修訂，就課程理念、宗旨、目標，有其背後的多番思量，有其完整性。執委會質疑，只在考試安排上作出調整，是否便是完整的優化，而除了考評安排，在課程上又作出了甚麼優化。