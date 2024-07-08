教育局辦河南教師考察團　中學副校長：有助打破中史既有沉悶觀念

香港政府近年積極舉辦教師到中國內地的考察及交流團，希望協助教師了解更多中國文化。26位中小學教師於6月底參加了由康樂及文化事務署（康文署）弘揚中華文化辦公室（弘揚辦）及教育局合辦的「七十五周年國慶暨香港特區成立二十七周年獻禮：河南夏商周三代文明教師考察之旅」。有參加考察團的中學副校長表示，可打破同學對中國歷史「死背爛記」的既有觀念。



左起：鳳溪第一中學副校長葉天賜、教育局高級課程發展主任朱治夫、弘揚辦總監伍志和、中華基督教會協和小學（長沙灣）圖書館主任倫雅文。（盧嘉傑攝）

是次考察團於6月27日至7月1日期間舉行，一連五日到訪河南省鄭州、安陽、洛陽等地，包括鄭州商都遺址博物館、殷墟博物館、中國文字博物館、洛陽博物館、二里頭考古遺址公園等，透過實地考察文博機構和考古遺址，增加老師對夏、商、周時代的認識，協助老師設計更貼合學生程度的教材。

有參與今次考察團的鳳溪第一中學副校長葉天賜表示，本次考察團見到的文物使他及老師們都感到「驚嘆」，導賞員的講解亦十分精妙。他又大讚當地現代化的古樂表演，以編鐘及骨笛等樂器配合現代舞步及歌曲，尤其深刻是演奏現代歌曲《孤勇者》，相信這類表演可讓學生體會到中國歷史融入生活的一面，有助增加他們對中國歷史的興趣。另外，經過今次老師實地考察後，他認為以後教授相關課題時，老師可以活動的相片及自身經驗分享，比以往單靠歷史書本的圖片講解，更能引起學生興趣及加深印象。

鳳溪第一中學副校長葉天賜表示樂於見到博物館內的中國學生熱烈提問，認為中國歷史可讓學生受到啟發。（盧嘉傑攝）

此外，中華基督教會協和小學（長沙灣）圖書館主任倫雅文表示經過今次考察，會利用圖書館主任的身分持續優化圖書科課程，例如三年級學生學習逛博物館的課題。另外，她亦會帶學生參觀博物館，以自己的所見所聞親身教授學生。

負責籌備今次考察團的弘揚辦總監伍志和表示，今次有幸獲河南合作方、相關文物局支持，並安排優秀導賞員為老師提供詳細而生動的介紹。最令他驚喜的是東方博物館之都研學營地，透過在遺址上建平房，讓學生有機會實地體驗「沉浸式」學習。

教育局高級課程發展主任朱治夫則指出，本年以夏、商、周為主題的考察，正好與中一級夏、商、周課題密切相關，期望老師經過今次深度遊，能將觀察學習所得應用於教學之上，為學生設計合適的校本活動。