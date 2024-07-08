教育局辦河南教師考察團 中學副校長：有助打破中史既有沉悶觀念
香港政府近年積極舉辦教師到中國內地的考察及交流團，希望協助教師了解更多中國文化。26位中小學教師於6月底參加了由康樂及文化事務署（康文署）弘揚中華文化辦公室（弘揚辦）及教育局合辦的「七十五周年國慶暨香港特區成立二十七周年獻禮：河南夏商周三代文明教師考察之旅」。有參加考察團的中學副校長表示，可打破同學對中國歷史「死背爛記」的既有觀念。
是次考察團於6月27日至7月1日期間舉行，一連五日到訪河南省鄭州、安陽、洛陽等地，包括鄭州商都遺址博物館、殷墟博物館、中國文字博物館、洛陽博物館、二里頭考古遺址公園等，透過實地考察文博機構和考古遺址，增加老師對夏、商、周時代的認識，協助老師設計更貼合學生程度的教材。
有參與今次考察團的鳳溪第一中學副校長葉天賜表示，本次考察團見到的文物使他及老師們都感到「驚嘆」，導賞員的講解亦十分精妙。他又大讚當地現代化的古樂表演，以編鐘及骨笛等樂器配合現代舞步及歌曲，尤其深刻是演奏現代歌曲《孤勇者》，相信這類表演可讓學生體會到中國歷史融入生活的一面，有助增加他們對中國歷史的興趣。另外，經過今次老師實地考察後，他認為以後教授相關課題時，老師可以活動的相片及自身經驗分享，比以往單靠歷史書本的圖片講解，更能引起學生興趣及加深印象。
此外，中華基督教會協和小學（長沙灣）圖書館主任倫雅文表示經過今次考察，會利用圖書館主任的身分持續優化圖書科課程，例如三年級學生學習逛博物館的課題。另外，她亦會帶學生參觀博物館，以自己的所見所聞親身教授學生。
負責籌備今次考察團的弘揚辦總監伍志和表示，今次有幸獲河南合作方、相關文物局支持，並安排優秀導賞員為老師提供詳細而生動的介紹。最令他驚喜的是東方博物館之都研學營地，透過在遺址上建平房，讓學生有機會實地體驗「沉浸式」學習。
教育局高級課程發展主任朱治夫則指出，本年以夏、商、周為主題的考察，正好與中一級夏、商、周課題密切相關，期望老師經過今次深度遊，能將觀察學習所得應用於教學之上，為學生設計合適的校本活動。