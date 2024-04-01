蔡若蓮率教師到延安考察紅軍長征史　冀教師成推動中史教育同行者

教育局局長蔡若蓮一連兩日（3月31日及4月1日）率領中國歷史教師考察團參訪陝西省延安，考察中國工農紅軍長征的歷史遺跡。她表示，教育局首次舉辦延安革命歷史考察團具開創性意義，期望教師將學習成果帶回香港，融入教學現場，同時成為推動中國歷史教育的同行者。



為紀念中國工農紅軍長征出發90周年及配合近年教育局致力推動的「文物學歷史」教學策略，教育局舉辦「重尋革命先輩足跡：從延安到西安——中國歷史教師考察團」，旨在讓教師透過在陝西西安和延安實地考察和分享交流，體會長征精神和延安精神的內涵和意義，並將考察所得回饋課堂。

蔡若蓮率領考察團參訪多個歷史遺跡，當中包括參觀延安革命紀念館，了解中國共產黨的革命歷史及延安時期的發展和經驗，並從中探討如何透過紀念館內的文物和史料，深化歷史探究學習。

蔡若蓮：首辦延安革命歷史考察團 具開創性意義

蔡若蓮表示，教育局首次舉辦延安革命歷史考察團，具有開創性意義。除重尋革命先輩足跡，認識中國共產黨建國的艱辛歷程外，教師在行程中亦有機會親眼細賞陝西省重要考古發現和學習文物的科學保護與修復，深化「文物學歷史」的體會。

她期望教師將學習成果帶回香港，融入教學現場，幫助學生深入學習中國共產黨建國的艱辛歷程，珍惜今天得來不易的幸福日子。她亦希望，這次考察可凝聚教師成為推動中國歷史教育的同行者，砥礪前行，讓學生找到學習中國歷史的興趣與意義。

她亦感謝陝西省教育廳、延安市教育局和多個單位對交流工作的大力支持，令考察活動得以順利進行。

考察團共有超過20位中學中國歷史教師參與，除考察歷史遺跡外，考察團還到訪陝西考古博物館和西北大學，並到延安一所中學進行觀課及教材分享交流。蔡若蓮明日（2日）轉往雲南昆明繼續訪問行程。