內地人才計劃｜來港子女入學申請增　議會引述有學校收600宗申請

政府2022年底推出及放寬多項吸引人才入境計劃，包括高才通等，其子女亦跟隨來港，入境處截至10月，共發出受養人簽證予約4.7萬名未成年人士。新學年將至，有學校表示內地學生入學申請明顯增多，津貼中學議會主席李伊瑩今（28日）在電台訪問指，普遍而言這些學生來自人才計畫居多，更有個別學校收到500至600份申請；她認為這有助紓緩近年學校收生不足問題。



新學年將至，有有個別學校收到500至600份內地學生的入學申請。（資料圖片）

津貼中學議會主席李伊瑩表示，就她觀察及與校長朋友了解，很多學校2024-25年度都多了內地生申請入學，普遍而言經人才計畫來港的佔多，亦有部份疫情時短暫到內地讀書的港藉學生。她說有學校校長向她表示，以往新學年只是收到幾十個內地生申請，今年則有百幾、二百人，甚至500至600都有。

李伊瑩續指，並沒有特定年級較多申請者，視乎校情，什麼年級都有。對於近年收生不足問題，同是九龍真光中學校長的她表示，其校的中一、中四都有申請者，因此「幫助到、有些紓緩。」

被問到內地生增多，學校怎樣幫助他們適應，李表示內地學生普遍英文稍遜，數學較強，因此可提供英文班、繁體字班，幫助他們適應香港課程；亦可辦文化考察以認識香港歷史文化。

李伊瑩表示，新一年很多學校多了內地生申請入學，普遍而言經人才計畫來港的佔多。（資料圖片/林靄怡攝）

小學校長：不預期內地生做「救兵」 但減緩收生不足總好過無

資助小學校長會副主席、油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀則表示，小學的內地生申請較多是中高年級，因為家長傾向讓子女到了一定年齡才來港學習。因此，她認為在小一收生方面，「未必咁快有效紓緩到」，但對於部分面臨中年級減班的學校就有一定幫助。她指了解到有學校本來有機會中間減班，但有內地生入學令「中間年級膨脹返」。

她續指，不預期內地生「一堆人好似救兵咁」，減緩收生不足問題，「（收生）不是集中在中一、小一，但總好過無。」

她表示如內地生來港就學，最主要須學習廣東話及繁體字；可以先給予過渡期允許默寫時寫簡體字，但仍鼓勵他用繁體字。另外她表示其學校有「普教中」，相信兩地學生能互相學習語言。

被問到如教育局向學校提供內地生申請，是否一定要接納，她表示教育局有各資助學校的學額資料，見有學額或會安排，「如果（學校）有學額當然不可拒絕，因為我們的學額是來自公帑。」