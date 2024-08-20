港大中大納「國優計劃」試點校　教育部：鼓勵計劃內地生留港任教

國家教育部今日（20日）公布，用於培養科學科研究生成為中小學教師的「國家優秀中小學教師培育計劃」（國優計劃），第二輪試點學校將包括香港大學與香港中文大學，為首次有香港的大學納入計劃。教育部鼓勵「國優計劃」下到港的內地研究生，可留在香港任教；而香港兩間大學的研究生，則支持其免試到內地任教。



支持計劃港生免試返內地中小學任教

教育部通告提到，計劃第二輪支持跨校培養探索，包括鼓勵內地與香港參與計劃的研究生，跨校學習、交流。也會重點支持內地生赴港學習教師教育課程，在香港進行教育實踐。

而計畫涵蓋研究生可免中小學教師資格試，教育部表示，會鼓勵到港的計劃研究生留在香港任教；同時支持香港兩間試辦大學的計劃研究生免試認定到內地任教。

教育部提到，會重點支持內地生赴港學習教師教育課程，在香港進行教育實踐。（教肓部網站截圖）

涉人工智能、STEM等課程

計劃第二輪重視特色課程體系，包括重視人工智慧、跨領域、STEM（科學、技術、工程、數學）教育相關課程建設；教育與理工農醫結合，科技教育與人文教育結合，加強「國優計畫」研究生選課、學習要求。

第二批試點大學除了港大、中大外，另包括江南大學、山東大學、湖南大學、四川大學、哈爾濱工業大學、西北工業大學、首都師範大學、南京師範大學、湖南師範大學、華南師範大學、南方科技大學等11所內地大學。