學童缺課｜教育局改指引撤發入學令時限　議員：較大彈性處理

早前有傳媒報道，有初小學生自2021年底長期缺課，教育局接報兩年多，未有按當時指引向家長發出警告信及入學令，並在上周五（30日）更新指引，不再列明2個月要發出警告信、6個月要出入學令的時限。



有立法會議員認為，入學令較適用於家長阻止子女上學的情況，但若學生自身出現問題，家長「冇晒乎」，發入學令反而難有實際效果，認為更新指引為學校處理學生缺課問題，提供更多彈性。



教育局上周五（30日）更新15歲以下學童缺課、綴學指引，不再列明2個月要發出警告信、6個月要出入學令的時限。（資料圖片）

議員：若學生自身拒上學 家長「冇晒乎」 發入學令難有作用

教聯會副主席、立法會議員鄧飛今日（3日）在港台《千禧年代》表示，免除時限的好壞「睇你點睇」，但提到更新指引，訂明學校須發現學生有否缺課以外的問題或需要，按情况作轉介甚至報警，加上立法會早前通過《強制舉報虐待兒童條例》，強化了學校的責任，亦讓學校有更多手段處理學童缺課問題。

鄧飛又稱過往學校的跟進工作較為單調，「佢唔返學，學校最多每日打電話去問，最多加埋社工」，「得個問」，傾向文書形式處理問題，又認為入學令較適用於家長阻止子女上學的情況，但若學生自身出現問題，家長「冇晒乎」，發入學令反而難有實際效果。

他又提到，學校一般「好緊張」學生缺課問題，指校方若一直無上報及跟進有關問題，例如學生已「返咗內地、移咗民」，但未有辦退學手續，會令學校很麻煩，要面對用「假學生」濫用政府資助的質疑，故相信取消時限規定，不會令學校拖延處理學生缺課。

鄧飛又認為，當局應該成立跨部門工作小組，包括教育局、社署、學校及社福機構，研究如何減少學生缺課，及針對學童不同缺課的原因，作出建議。

立法會教育事務委員會成員郭玲麗認為，取消時限規定為學校處理學生缺課問題提供更大彈性，提到曾有個案，家長阻止子女上學，理應早於6個月發出入學令，亦有情況是學生有情緒問題，與家長無關，「冇理由（發入學令）俾壓力家長」。

郭玲麗提到，以往指引並無訂明學校須了解學生有否缺課以外的問題或需要，有社工或老師會「拖下先」，或認為寫報告麻煩，認為更新指引，學校必須遵守，可以令做到「及早介入」。