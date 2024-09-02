有初小生缺課兩年無發入學令　蔡若蓮：十分關注　曾六度發勸喻信

有傳媒揭發一名初小學生缺課兩年，教育局沒有按當時指引，向家長發出「警告信」及有法律效力的「入學令」，亦未將學童轉介到其他部門。教育局局長蔡若蓮出席屯門崇真書院開學禮後表示，強調十分關注問題，當局一直有與涉事學生的家長溝通，曾六次發出勸喻信。



有小學校長表示，過去學生缺課數字不算高，但相信學生缺課的背後原因複雜，又認為如教育局發出警告信，多數是家長不合作。



教育局局長蔡若蓮。（資料圖片）

蔡若蓮：一直與個案學童家長溝通 獲專業人士介入

蔡若蓮今日表示，當局一直有跟有關個案，一直與該名學生的家長保持溝通，先後發出6次勸喻信，與不同專業人士提供全方位支援，從根本解決該名學生不上學的問題。

蔡若蓮強調，教育局責無旁貸，十分關注學生缺課問題，當局已有相關指引，亦會進行家訪、溝通，亦有跨專業合作，期望讓學生能盡快、穩定地上學。她又指，當局需要不同持份者，特別是家長的配合，才可真正解決問題。

福建中學附屬學校校長徐區懿華。（資料圖片／陳葦慈攝）

小學校長：學生缺課數字不算高 多數是家長不合作

福建中學附屬學校校長徐區懿華在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，過去學生缺課數字不算高，但近年數字有所上升。她相信學生缺課情況複雜，未必是父母不准上課，而是學生「扭計」不上學，或家長管教有問題，亦有可能學生因抑鬱而不想見人，或個人行為問題等等，與外國相比，本地情況不算十分嚴重。

她指出，雖然指引對發出警告信有變，但一直以來，如有學生曠課七日，須向教育局呈報，學校會按教育局指示跟進，學校亦會家訪、見面、了解，之後再向教育局查詢如何處理。她又指，如教育局出警告信，多數是家長不合作。