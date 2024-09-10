聖保羅男女小一入學面試貼士　校長透露重視學生3種特性

聖保羅男女中學附屬小學今日（10日）舉行小一入學簡介會，共有1,350名家長出席。收生學額共有150個 ，所有報名學童可參加首輪甄選，會於10月初以實體面見方式進行，約300位表現良好的申請人可進入第二輪甄選程序。



校長張慧純透露，校方重視學生的主動學習、是否具好奇心和樂於溝通。她又認為，鼓勵小朋友進行親身體驗比網上學習更為重要，即使利用網上資源，亦要教導子女如何分辦資訊的真假。



校長張慧純透露，校方重視學生的主動學習、是否具好奇心和樂於溝通。（夏嘉朗攝）

首輪面試：小組遊戲 次輪面試：家長子女一同見校長或副校長

第一輪甄選將會在10月初以面試形式進行，報名學童會被分成不同小組玩遊戲，為時約1小時，約300位表現良好的申請人可進入第二輪甄選程序。

第二輪甄選於11月中至12月期間進行，家長需要和子女一同到學校面見，由校長或副校長和主任參與。面試考核語言主要以廣東話進行，亦會因應情況讓小朋友以慣常語言作答，惟張校長表示，學校會以廣東話授課，因此會希望小朋友懂得廣東話。

兩次面試的分數獨立計算，第二輪面試分數是入學評核準則。張校長表示，學校視乎申請人各方面的表現，包括溝通能力、專注能力和待人接物等態度；亦重視學生的主動學習、是否具好奇心和樂於溝通。

她希望家長花更多時間與小朋友相處，引發子女對事物好奇心。她認為鼓勵小朋友進行親身體驗網上學習更為重要，即使利用網上資源，亦要教導子女如何分辦資訊的真假。

聖保羅男女中學附屬小學今日（10日）舉行小一入學申請人家長簡介會，共有1350名家長出席。（夏嘉朗攝）

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2025-26年小一入學提供150名學額

聖保羅男女中學附屬小學 2025-26年小一入學將提供150名學額 ，其中不超過70%收取與學校有關係之申請人及不少於30%收取與學校無關係之申請人。另外，學校從整體學額中撥出不多於5%予幼稚園提名（助學）計劃之申請人。

學校近年增設不少設施，校長張慧純表示，四至六年級的課室設有一人一電腦；共48個教室已換上互動顯示屏；校方去年亦新增STEM課室。

聖保羅男女中學附屬小學今日（10日）舉行小一入學申請人家長簡介會，共有1350名家長出席。（夏嘉朗攝）

面見評分機制評核分數：

第一輪30分

第二輪 60分

兩輪評核分數獨立計算，取錄主要取決於第二輪評核表現。

申請結果：

暫定於2025年1月中下旬以電郵通知所有申請人之家長 / 監護人。

小一入學申請及學費：

• 適齡學童：2018年9月1日至 2019年12月31日期間出生

• 報名日期：9/9 上午九時至 13/9 下午四時必須經網上申請

• 學費：全年＄70,800

如欲為小朋友申請入學的家長，須留意提交一下文件：

須提交之文件

1. 申請人最近期之成績表副本。

2. 附有學生照片之幼稚園在學證明副本 。例如：學生手冊附照片之資料頁或附照片之學生證

3. 如父/母為本校畢業生•請提交本校小/中學發出之畢業證書副本。

4. 其他參考資料：申請人生活照、比賽獎項、曾參加興趣班的資料等，如欲提供，不能超過兩頁A4紙(即兩版紙）

至於網上申請流程詳情如下：

1. 登入網站，加入電郵及手提電話作聯絡

2. 系统經電郵發送「電郵驗證碼」

3. 填入「電郵驗證碼」

4. 填寫網上表格的各項（ 資料 •並提交(Submit)

5. 申請完成，系統經電郵發送「入學申請號碼」可登入查閱「提交狀況」(詩路必碹認已提交)

6. 面見資料會經電郵發送，亦可登入系統查閱

準備網上申請留意事項：

• 先詳閱報名須知

• 準備相片及所須文件(如成續表)的電子檔案

• 確定電郵信箱及手提電話能正常運作

• 預留足夠時間填寫網上表格(約半小時）

• 準備信用卡作網上付費

• 一氣呵成並提交(Submit)

• 請用桌上電腦

• 瀏覽器的版本可參考報名須知

• 使用中切勿按瀏覽器的「上一頁」鍵

提交後查閱系統訊息：

• 可利用「入學申請編號」及電郵資料作登人

• 查閱經系統發佈的訊息，包括「提交狀況」及面見資料等。