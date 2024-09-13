全港首間電車主題學校圖書館開幕　還原經典電車車廂展示多項文物

電車的「叮叮」聲，星期四（12日）正式在北角聖公會聖米迦勒小學的「叮叮圖書館」內響起。該校為慶祝學校105周年校慶，與香港電車及香港電車文化保育學會合作，將圖書館重新裝修，打造全港首間電車主題圖書館，把經典120號電車模擬車廂放進圖書館，並展示各項珍貴文物。校長陳裕均表示，會在各級推行不同學習活動，讓學生認識電車文化。



對於電車進入學校圖書館，聖公會聖米迦勒小學的同學生均表示興奮，更說會花更多時間到圖書館「又玩又睇書」。（金敏琍攝）

圖書館展示珍貴電車藏品 化身小型博物館

走進「叮叮圖書館」，即時被經典120號電車模擬車廂吸引。車廂內裝上由電車公司捐贈的珍貴文物，包括舊式電車控制器、木製電車車門，車上告示貼紙及兩個舊式車燈、霓虹燈裝置等。

除了以上由香港電車捐贈的文物，香港電車文化保育學會亦將珍藏贈予學校，包括舊電車月票、路程指示牌、120電車專用的干都拿匙以及風錶等，期望學生從小開始認識電車文化。

「叮叮圖書館」內展示文物▼▼

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與不同單位合作 全校推行電車主題學習

聖公會聖米迦勒小學校長陳裕均說，學校位處北角半山，學生每天返學放學都會經過英皇道「電車路」，甚至乘搭電車回校，但未必了解電車歷史。適逢圖書館翻新，加上全港學校未曾有電車元素校園，故半年前開始與不同單位聯繫，結果一拍即合。

他補充，未來將與不同單位合作，透過叮叮圖書館在各年級開辦結合趣味與文化的工作坊，讓學生接觸保育、歷史及社區文化。例如小一和小二學生設計電車及社區相關繪本；小三及小四學生學習成為電車導賞員，並會安排學生導賞員在真正的電車上，沿路介紹香港特色及電車歷史。

至於小五及小六學生則會學習3D軟件設計，嘗試設計一個全新的電車車廂，然後用3D打印成品。

校長陳裕均希望透過叮叮圖書館及一系列活動工作坊，提升全校學生對歷史、保育及文化素養。

樹仁大學開班 訓練學生做電車導賞員

樹仁大學將與聖公會聖米迦勒小學合作，訓練學生成為電車導賞員。仁大助理副校長李家文出席開幕禮致辭時表示，小導賞員課程結合口述歷史及深度訪問，提升學生自信心，亦會教學生到中央圖書館找紀錄，學習資料搜集。