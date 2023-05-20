香港01聯校家長AI大數據講座　專家分享最新科技發展及應對方法

《香港01》早前為東區聖公會聖馬可中學、聖公會李福慶中學、聖公會聖米迦勒小學、聖公會柴灣聖米迦勒小學舉辦聯校家長國民教育講座，邀得 本地科技初創公司Re:learn行政總裁蘇建峯，與家長分享人工智能、ChatGPT等最新技術及原理,，教家長應如何分辨真假信息，以免子女誤墮網上騙案。



活動於5月6日早上在聖公會柴灣聖米迦勒小學舉行，吸引近百名家長出席。



《香港01》聯校家長講座，邀得本地科技初創公司Re:learn行政總裁蘇建峯，與家長分享人工智能、ChatGPT等最新技術及原理，教家長應如何分辨真假信息。（歐家樂攝）

講者蘇建峯先以互動式的熱身問答遊戲作為開場，展示了兩段由奧巴馬演講的影片讓家長分辨真偽，在家長舉手投票後再揭示其實兩段均是由Deepfake（深偽技術）生成的假影片，台下的家長均深感錯愕。

講者以日常的生活例子說明現今網絡上充斥著不少虛假訊息，但卻甚少能被發現。例如家長們經常會在Youtube平台上接觸到由AI生成的內容農場影片，而其內容片段以及聽似真人的旁白聲其實均是透過AI批量製作。講者再以示範影片展示製作過程，揭示現今科技發展迅速，令生產虛假資訊比以往更容易，因此家長也有必要提升媒體資訊素養，認識箇中原理和情況後，才能教導子女如何防範和分辨虛假資訊。

本地科技初創公司Re:learn行政總裁蘇建峯於《香港01》聯校家長講座，與家長分享多項人工智能成生內容、圖像和影片熱門工具，並簡介箇中原理。（歐家樂攝）

講座中他亦介紹了多項現時人工智能成生內容、圖像和影片熱門工具，並簡介箇中原理和運作，輔以多個具體例子，讓家長了解到現時人工智能生成文字、圖像、影片幾可亂真。而部份公司更已採用這些工具協助日常運作，甚至取代真人KOL作為公司的代言人，從中反映其實新科技在現今世代猶如雙面刃，學生只要能駕馭嶄新的科技便能「知己知彼」免墮騙局，同時亦能在未來的職場上好好裝備自己。

本地科技初創公司Re:learn行政總裁蘇建峯於《香港01》聯校家長講座，與家長分享多項人工智能成生內容、圖像和影片熱門工具，並簡介箇中原理。（歐家樂攝）

他同時與家長講解分辨人工智能生成圖片的小貼士，以及權威性的網上事實查核工具，並提醒家長辨別假新聞應該像閱讀食品標籤一樣，仔細了解新聞來源、有需要可比較不同媒體報道再作判斷。在講座結束後的問答環節，眾多家長舉手表示是次分享主題實用及發人深省，並向講者問及更多相關的網上自學工具，讓他們與子女在科技世代與時並進。

《香港01》聯校家長講座，出席家長認真聆聽講者分享。（歐家樂攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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