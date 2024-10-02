從屋邨跳到全國舞台　姚連生中學溫子瑤全國賽獲獎立志成專業選手

近年香港一眾運動健兒於國際賽事中屢創佳績，當中不少運動員從小型興趣班、校隊開始，經歷無數訓練和比賽，躋身成為港隊代表，而保良局姚連生中學（下稱姚連生）中六學生溫子瑤亦是如此。現時16歲的她從小就對拉丁舞有濃厚興趣，小二起參加興趣班，經歷過大大小小的比賽，流過無數的汗水才當上香港拉丁舞舞蹈隊代表隊成員，出戰全國及國際賽事，近年先後奪得不少全國性獎項，踏上全國舞台，更希望有朝一日能代表中國隊出戰世界賽。



校長溫家輝直言該校學生大多出身基層，子瑤家境亦不算富裕，所以學校提供一系列支援措拖，包括協助申請獎學金，安排老師跟進學業，貫徹姚連生是學生「代父母」的角色。



保良局姚連生中學中六學生溫子瑤於全國性青年拉丁舞比賽中獲獎。（黃浩謙攝）

保良局姚連生中學中六學生溫子瑤從小對拉丁舞感到濃厚興趣。（黃浩謙攝）

一學就懂的天賦 喜歡競爭感覺

溫子瑤小學二年時就被媽媽發現「一學就懂」的舞蹈天賦，嘗試過中國舞、芭蕾舞、現代舞，最終被拉丁舞熱情的音樂、舞蹈風格所吸引，立志成為舞者，一直堅持至中六。

子瑤不止視拉丁舞為興趣，更視之為未來職業，希望日後成為國際級舞蹈員。多年來她征戰不同舞台，由本港青少年比賽到出戰全國賽，她直言享受在舞台上與對手競爭的感覺，每次技不如人輸掉比賽時，心中原動力就會更大，渴望追求更高的目標及名次。

談及最深刻一役，子瑤表示莫過於今年在江西南昌參加的全國性拉丁舞比賽，因為當時她與拍檔越級挑戰專業賽手組別，選手均來自全國各地的專業學院，包括全國最頂尖的選手。她憶述，比賽當刻自己非常緊張，覺得實力不足，非常擔心無法進入決賽，最終後不止晉身決賽，更打敗了其中兩名來自北京舞蹈學院的學員得到殿軍。

保良局姚連生中學中六學生溫子瑤近年奪得多個全國性獎項。（黃浩謙攝）

拉丁舞比賽及練習費用高昂，保良局姚連生中學中六學生溫子瑤幸得學校幫忙申請獎學金。（黃浩謙攝）

拉丁舞比賽及練習費用高昂 靠教舞及獎學金幫補

作為已晉身全國級別賽的女選手，子瑤每年至少要參加10場比賽，無論訓練、置裝和外出比賽的費用均需自付。她舉例，每月需花1.5萬元上資深老師的跳舞課，而長假期或參賽前亦會額外集訓和接受老師單對單指導，加上每月購置比賽的裙和跳舞鞋亦需逾4,000元。

子瑤指，面對龐大開支，幸得母親財政上全力支持，加上學校幫助申請校外獎學金，以及比賽獎金等，目前足以應付經濟需要。

保良局姚連生中學校長溫家輝（右一）得悉溫子瑤（左一）的狀況後，一直為子瑤尋找於拉丁舞界別有聯繫的機構協助。（黃浩謙攝）

學校成為舞台下追夢支柱 全方位支援

對於學校出產了一位高水平的拉丁舞蹈員，溫家輝校長表示校方得悉她的狀況後，除了幫忙申請校外獎學金，亦一直為子瑤尋找額外資源，例如聯繫辦學團保良局的總理、機構協助，為將來子瑤選手路作鋪墊。

除了經濟、人脈支援外，子瑤也指老師們有協助她兼顧學業，時常不辭勞苦地將課堂內容私下轉發給她，利用課餘時間進行私人補課，亦形容學校師生關係就好似朋友一樣，十分融洽。

保良局姚連生中學中六學生溫子瑤立志成為專業賽手，為國爭光。（黃浩謙攝）

立志成為專業賽手為國爭光 盼入讀浸大體育系

現時本港有不少人跳拉丁舞，但子瑤稱很少人會跟自己一樣參與專業賽手組別的比賽，自言未達到最頂尖水平，希望將來可以做一些成績出來。她表示，短期內會到泰國及荷蘭參加國際賽，期望可以得到前列名次；長遠希望成為專業賽手，甚至躋身國家隊，於國際舞台上爭取更高榮譽。

學業方面，就讀中六的子瑤正備戰文憑試，她表明希望考獲核心科「332A」的讀大學基本要求，入讀浸會大學的體育及康樂管理課程，學習不同運動知識，助她在拉丁舞界發展。