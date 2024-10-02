姚連生溫家輝校長︰青年必須有夢　全方位助學生追夢認清前路

一人有一個夢想是否不切實際？現代人每天為生活營營役役，所謂夢想，大多只是兒時隨口說說罷了。荃灣保良局姚連生中學校長溫家輝卻認為，青年人必須有夢，他指新一代似乎都缺乏目標、生活離地，對身邊的人和事都漠不關心，只有夢想可以喚醒每個人心中那團火，不再否定自己的可塑性，活出豐盛人生。



溫家輝校長認為學生必須有目標及夢想，學校定必竭盡所能協助。（黃浩謙攝）

「書中自有黃金屋」不合時宜 生命教育重互動

溫家輝校長接受「01教育」訪問時不諱言，姚連生中學不是狀元搖籃，但學校有一份使命，就是希望發掘學生潛能，由老師逐步陪伴他們實踐。可能有人認為追夢是很老套的事，但透過追夢過程，老師可以從學生的角度陪伴他們成長。

溫校長指這一代青年很多人感到迷惘，思想單向，他們不會有偶像，不會迷戀如「四大天王」等明星，跟學生說「書中自有黃金屋」、「細時唔讀書，大個做乞丐」這些過往激勵青年人讀書的「傳統道理」，亦觸動不了他們。

不過他認為時下青少年其實可塑性很高，只是欠缺目標，所以他早年在台灣學習「生命教育」後，決意將這一套融入學校的文化核心當中。溫校長認為，生命教育最簡單直接的概念就是師生接觸，例如班主任由早課開始，便開始觀察學生的狀態，那怕是很微細的變化，一旦發現異樣便主動了解，透過刻意營造出來的聊天場景，逐步建立信任，才能令師生關係更為密切，儼如一個大家庭。

基層學生缺乏關懷 老師充當代父母

近年不時聽到「輕不著地」來形容今日青年人的人生態度，意即自我形象模糊，對現實生活沒太多感受。溫校長舉例說，之前見有男學生的皮鞋鞋頭褪色，推斷學生缺乏家人照顧，不著重個人形象，所以決定在每個班房配備擦鞋用具，希望在細節上提醒學生，注重外表儀容，培養他們對自我的追求。

溫校長補充，校內學生主要來自附近屋邨出身基層，家長大多為口奔馳，家庭支援不足，學校自然成為學生的代父母，因此每逢學生外出參加活動及比賽都會由老師陪同，若學生獲獎他亦會盡量抽空出席頒獎禮 ，讓學生感受到被重視。

舉辦不同活動 助學生認清前路

由關注學生皮鞋整潔，到陪伴學生領獎，溫校長希望透過不同的活動、教師的陪伴首先發展學生的潛能，然後回歸學能，當打好基礎令學生走上正軌，就會籌謀他的職能，透過「三能」概念讓學生走得更遠。

現時學校為學生安排各類型課外活動，啟發學生潛能，鼓勵學生定立目標和追夢。例如該校的手球隊已連續多年稱霸荃灣學界，過往曾贏得全港精英賽冠軍。溫校長稱，學生參與運動鍛鍊，即使當全職運動員可能未能糊口，但現時運動科學、物理治療都是專門職業，就業前景亦不俗，認為學生可以透過運動尋覓未來職業發展。

溫校長更透露，學校成立無人機足球隊，目標是培育出港隊代表出戰亞運，同時學校亦投放資源發展STEAM課程，例如成立STEAM Room、IT Lab、AI Lab及機械人室等。

他形容，凡此種種都是希望將適當的種子放進學生生命「栽種」，相信自然會有所收成，但每個人的成長、發芽速度都有所不同，學校不會制定一個收成期，同時強調除學生出路外，學校更重視學生的操行品格、道德培養。

就如中五學生余金昇及陳可欣，前者去年取得「荃葵青優秀學生選舉」優勝獎、並獲「新界區傑出學生選舉」評選為優秀學生；陳則由學校提名參加「青苗學界進步獎」。兩人異口同聲表示，透過多元化活動，有助自己找到將來目標，余同學想當一位化驗師、陳同學則計劃投身商業行業，同時亦加強自己回饋社會的決心。

學生無心向學 因老師循循善誘而改變

中學文憑試考獲24分入讀中大護理學系學生雷家謙，感激老師用心教導。（黃浩謙攝）

該校畢業生雷家謙在今年中學文憑試取得24分成績，現時於中文大學就讀護理學系。他坦言選擇護理是因為「搵到錢」，笑言自己初中時無心向學，又怕與其他鄰近學校的學生比較而心感自卑。不過經老師循循善誘，即使農曆新年老師都願意抽空解答問題，家謙不欲辜負老師的苦心開始認真溫習。他認為，師生關係友好是重要的一環，感激老師的無私奉獻，處處以學生為先。

最後，溫校長總結說︰「夢應該是屬於學生自己，不是我或學校加諸於他們身上的東西。」他冀望，學生在離校之前可以為他們建立階梯、繼而鋪路，不論同學是為了改善家庭經濟環境，抑或在學術範圍以外有所追求，重要是必須定立目標，規劃生涯。