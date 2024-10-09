兒童快樂指數出爐　「活在世上很有價值感」創新低　校園欺凌惡化

嶺南大學今日（9日）公布2024年「香港學童快樂指數調查」，發現學童的「生命價值感」逐年下跌，今年更跌至自2017年後新低，反映學童對「活在世上很有價值」的認同感持續減少，調查團體指最大原因是學童缺乏目標，沒有夢想，建議多花功夫於生命教育，加強心理資本。調查又發現校園欺凌問題明顯加劇，尤以小四及小五最為嚴重，值得關注。



越高年級學童對生命價值感認同越低

調查由今年3月開始，嶺大向全港中小學發出問卷，當中9所小學和10所中學參與調查，共有1,503名小學生和2,033名中學生、以及152名老師交回問卷，數值取樣以小四至中三學童為目標，學校可自願選擇加入中四及中五年級學童填寫問卷，結果顯示香港學童快樂指數輕微上升，由6.62升至6.75（最高10分），但生命價值感卻由2017年的7.27，大幅下降至6.74（最高10分），調查亦發現，越高年級的學童對「活在世上很有價值」的認同感越低。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所及經濟系何濼生教授建議多花功夫於生命教育，加強心理資本。（圖片由嶺大提供）

被問到香港學童何以會出現快樂指數上升，但生命價值感下跌的情況，何教授解釋快樂指數是受環境及即時性情況影響，調查指出學童今年普遍的學業壓力都有下降，所以快樂指數有輕微上調。至於生命價值感屬長遠性感受，反映學童對未來沒期望，對生命的意義感到迷失。

香港大學兒童及青少年科學系葉柏強教授補充，之前因疫情令學童留家網課，長時間使用電子設備，缺乏與人社交溝通，復常後家長又只著重追趕成績，他鼓勵家長與子女多接觸非學術東西，多做運動及減少使用電子設備，親子關係改善自然幸福度提升。

另外，調查顯示小四至小六學童的家庭幸福度正在下調，原因在於家庭教育不夠，父母忙於為口奔馳，不懂如何教導小孩子，到他們的子女長大成人再為人父母時，相同情況又再循環，所以他希望小學階段已為學生進行家長教育，學童不但可「打好個底」，更會因為學懂代入父母角度，與父母溝通增多，達至雙嬴。

肢體及言語欺凌惡化 小四及小五成重災區

「沒有受到欺凌指數」今年首度分開肢體欺凌及言語欺凌兩方面，調查發現指數由3.69下跌至2.75（最高5分），而且學童受到言語欺凌的指數更高，足見校園欺凌有惡化跡象。何指出，接近四分一的小四及小五學童曾被欺凌，有機會是因為青春期，學童與家庭關係不好，缺乏關愛，於是透過欺凌獲取快感，當中以言語欺凌更為普遍，而且言語欺凌的威力不比肢體欺凌低，因為說話可打擊一個人的自信。調查另外發現學業壓力越高的學童，就越易被人欺凌。

葉教授提醒家長，如子女情緒突然變化很大，生活習慣轉變，甚至出現自殘便要加多留意，有可能在學校被欺凌。他又指政府早前推出的三層機制在支援上有幫助。

香港學童較深圳快樂 但壓力比深圳為大

此外，團體亦有向深圳的中小學發問卷調查，發現香港的學童較深圳快樂、以及享有更高生命價值感，其中生命價值感指數分別為6.74和4.42。至於壓力方面，香港學童面對的學業壓力和活動壓力都比深圳大。