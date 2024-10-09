兒童快樂指數出爐 「活在世上很有價值感」創新低 校園欺凌惡化
嶺南大學今日（9日）公布2024年「香港學童快樂指數調查」，發現學童的「生命價值感」逐年下跌，今年更跌至自2017年後新低，反映學童對「活在世上很有價值」的認同感持續減少，調查團體指最大原因是學童缺乏目標，沒有夢想，建議多花功夫於生命教育，加強心理資本。調查又發現校園欺凌問題明顯加劇，尤以小四及小五最為嚴重，值得關注。
越高年級學童對生命價值感認同越低
調查由今年3月開始，嶺大向全港中小學發出問卷，當中9所小學和10所中學參與調查，共有1,503名小學生和2,033名中學生、以及152名老師交回問卷，數值取樣以小四至中三學童為目標，學校可自願選擇加入中四及中五年級學童填寫問卷，結果顯示香港學童快樂指數輕微上升，由6.62升至6.75（最高10分），但生命價值感卻由2017年的7.27，大幅下降至6.74（最高10分），調查亦發現，越高年級的學童對「活在世上很有價值」的認同感越低。
被問到香港學童何以會出現快樂指數上升，但生命價值感下跌的情況，何教授解釋快樂指數是受環境及即時性情況影響，調查指出學童今年普遍的學業壓力都有下降，所以快樂指數有輕微上調。至於生命價值感屬長遠性感受，反映學童對未來沒期望，對生命的意義感到迷失。
香港大學兒童及青少年科學系葉柏強教授補充，之前因疫情令學童留家網課，長時間使用電子設備，缺乏與人社交溝通，復常後家長又只著重追趕成績，他鼓勵家長與子女多接觸非學術東西，多做運動及減少使用電子設備，親子關係改善自然幸福度提升。
另外，調查顯示小四至小六學童的家庭幸福度正在下調，原因在於家庭教育不夠，父母忙於為口奔馳，不懂如何教導小孩子，到他們的子女長大成人再為人父母時，相同情況又再循環，所以他希望小學階段已為學生進行家長教育，學童不但可「打好個底」，更會因為學懂代入父母角度，與父母溝通增多，達至雙嬴。
肢體及言語欺凌惡化 小四及小五成重災區
「沒有受到欺凌指數」今年首度分開肢體欺凌及言語欺凌兩方面，調查發現指數由3.69下跌至2.75（最高5分），而且學童受到言語欺凌的指數更高，足見校園欺凌有惡化跡象。何指出，接近四分一的小四及小五學童曾被欺凌，有機會是因為青春期，學童與家庭關係不好，缺乏關愛，於是透過欺凌獲取快感，當中以言語欺凌更為普遍，而且言語欺凌的威力不比肢體欺凌低，因為說話可打擊一個人的自信。調查另外發現學業壓力越高的學童，就越易被人欺凌。
葉教授提醒家長，如子女情緒突然變化很大，生活習慣轉變，甚至出現自殘便要加多留意，有可能在學校被欺凌。他又指政府早前推出的三層機制在支援上有幫助。
香港學童較深圳快樂 但壓力比深圳為大
此外，團體亦有向深圳的中小學發問卷調查，發現香港的學童較深圳快樂、以及享有更高生命價值感，其中生命價值感指數分別為6.74和4.42。至於壓力方面，香港學童面對的學業壓力和活動壓力都比深圳大。