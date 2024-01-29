學童精神健康｜三層機制延至年尾　教育局辦課程加強老師輔導技能

政府今日（29日）公布延長實施學校為本三層應急機制，至今年12月31日，以及推出加強支援學校及早識別有較高自殺風險學生的新措施。政府表示，教育局本月底至３月將為學校舉辦培訓課程和工作坊及安排在中學舉辦精神健康活動，以支援改善學生的精神健康。



政府今日（29日）公布延長實施學校為本三層應急機制至今年12月31日，以及推出加強支援學校及早識別有較高自殺風險學生的新措施。（資料圖片）

政府今日公布延長實施學校為本三層應急機制至今年12月31日，以及推出加強支援學校及早識別有較高自殺風險學生的新措施。

政府表示，透過教育局、醫務衞生局和社會福利署的跨部門合作，去年12月至本月在全港中學推行以學校為本的三層應急機制，盡早為有較高自殺風險的學生提供支援。在聽取業界的意見後，政府決定延長機制的實施期，並會繼續密切留意機制的運作情況。

政府稱，在三層應急機制下，學校透過第一層校內的跨專業團隊優先照顧和輔導有較高自殺風險的學生，為他們提供適時的協助及尋求專業的輔導或治療服務。如學校人手不足，教育局會協助將個案轉介予第二層由社署統籌的「校外支援網絡隊伍」跟進。第三層是最後防線，為有嚴重精神健康需要的學生提供醫療服務。

加強學校人員技能培訓 舉辦精神健康活動

此外，為加強學校人員的知識和技能，以支援有精神健康需要的學生，教育局本月底至3月會為學校舉辦40多場培訓課程和工作坊，介紹相關實用技巧、輔導方法和介入策略。

教育局亦將與社署合作，安排非政府機構於2月至4月到訪中學，舉辦精神健康活動，以提升學生對精神健康的意識，幫助他們建立正向思維，以及加強他們的適應能力和求助意識。