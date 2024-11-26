人才辦教育講座介紹直資及英基學校　助來港專才安排子女本地入學

政府推出的各種專才計劃容許來港人才連同配偶及子女落戶香港，截至今年9月已經有約16萬名人才通過各項人才入境計劃前來香港發展，連帶提高本地的學位需求。



香港人才服務辦公室（人才辦）日前舉辦教育主題英語講座，邀請英基山頂小學校長Bill Garnett及聖保羅書院校長源廸恩等嘉賓，向近50位來港人才兼家長介紹香港直資及國際學校的課程及特色，助家長掌握入學的申請程序及要求。



香港人才服務辦公室舉辦教育主題英語講座，向來港人才家長介紹香港直資及國際學校的課程及特色。

Garnett向家長介紹國際學校的均衡發展理念，以及小學招生面試的流程。他指面試會以全英語進行，除了透過遊戲活動觀察學生的社交反應，亦會安排老師進行一對一的交談，了解學生對英文詞彙的掌握程度，而Year 1（相當於小一）入學申請將不設筆試，目的是了解學生英語溝通水平。

他建議，家長可鼓勵子女日常多說英語、看英語電視節目、閱讀英語故事書，提升英語能力。

高才通計劃子女將學校申請優先權

Garnett稱，英基小學的收生會綜合評估學童的英語能力、學術背景及溝通能力，家長最多報考最多四所不同區域的英基小學，而通過高端人才通行證計劃來港的人才子女將獲得申請優先權。當英基學生完成國際學校小學課程後，將會獲得英基對應中學的學位。

Bill Garnett表示，通過高端人才通行證計劃來港的人才子女將獲得學校申請優先權。

直資學校方面，源廸恩建議家長要因應子女學齡而做好準備工作，以免錯過入學申請時間。他舉例指，直資中學一般於入學前一年的年底接受中一入學申請，大多設有面試考核了解學生英語、中文或普通話能力；至於中二至中四的轉校申請，不少直資學校會設有筆試。以聖保羅書院為例，該校設有中文、英文及數學的筆試，中四入學視乎選修科可能需應考理科科目。

源校長特別提醒家長，若申請轉校需要參加筆試，宜先向學校了解筆試範圍和出題語言，讓子女事前做好準備。

12月中再辦兩場教育展

為了協助來港人才的隨行子女在港升學，人才辦至今已先後舉辦四場研討會，主題從幼兒教育到中學課程，簡介本地教育制度及子女學涯規劃等。人才辦發言人表示，未來會繼續聯同教育界合作夥伴，舉辦或協辦更多教育主題展覽及活動，例如12月中的兩場教育展，致力為人才家長提供實用資訊。