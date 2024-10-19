陳國基：高才通2成半人年收入逾250萬元　推計劃吸1 萬技術型專才

新一份施政報告宣布成立教育、科技和人才委員會，並由政務司司長陳國基擔任主席。陳國基今日（19日）提及，三個範疇環環相扣，委員會負責高層次統籌工作，制定政策大方向並協調各部門工作。



他又說，高才通計劃下已批出許可的8萬人，當中約2萬人、即2成半人年收入超過250萬元，對香港有很大貢獻，因此會將首個簽證年期延長到3年，鼓勵其能在港逗留更長時間，另會推試驗計劃吸納技術型專才，填補未來數年人才缺口。



高才通計劃下已批出許可的8萬人，當中約2萬人年收入超過250萬元。（資料圖片/張浩維攝）

陳國基今日（19日）接受電台節目訪問，提及施政報告宣布成立由其擔任主席的教育、科技和人才委員會，強調該三方面工作是環環雙扣，人才離不開教育、教育如何提升科技，都是在教育範疇中，若三範疇各自發展未必能聚焦，委員會的工作是確保政策方向性統一及協調各部門，達至最大協同效應。

他舉例指，優才計劃會發掘香港需要的人才，如果沒有委員會，發掘的人才未必能對準八大中心定位，委員會可在上層統籌，依照指示及方向進行工作。

陳國基續稱，現時本港各項輸入人才機制已收到超過38萬份申請，合共有10多萬人來港，不少都已找到工作，平均每月工資有5萬元，超過本港中位數。他指，高收入人才大部分都是40歲以下，不少人攜子女來港，當中9成是學齡兒童，可補充本港人口老化、勞動力下降的問題。

政務司司長陳國基表示，現時本港各項輸入人才機制已收到超過38萬份申請，合共有10多萬人來港，不少都已找到工作，平均每月工資有5萬元。（資料圖片/何頴賢攝）

他表示，高才通計劃下獲批的8萬人，當中約2萬人年收入超過250萬元，來港主要是創業，希望將業務搬來香港，該批人才對香港有很大貢獻，故今次施政報告將首個簽證年期延長到3年，方便他們組織公司，鼓勵在香港逗留更長時間，又指有關人才對香港經濟有利，是越多越好，希望可以「做大個餅」，惠及本港經濟。

另外，政府推算未來數年，各行業共缺乏18萬人才，包括6萬人是技術型專才。陳國基指會推出試驗計劃，目標是輸入1萬人，但專業必須對口，因一些技術人員平均年齡已超過50歲，輸入的1萬人必須持相關牌照，且只能從事該項技術，對準補充人才缺口，並希望能選擇較年輕人士，把勞動人口年輕化。