元朗信義中學STEAM教育設跨學科課程　從編程及模擬飛行覓志向

近年香港大力推動STEAM教育，位於天水圍的基督教香港信義會元朗信義中學（下稱元朗信義中學）亦於創科教育方面有相當着墨。該校副校長陳耀明接受「01教育」訪問時表示學校的STEAM教育以「跨學科」為大方向，中三級設有「科學延伸（Science Extension）」課程，教授涉及數學、生物、物理、編程等範疇的跨學科知識，並邀請外間機構及相關範疇專家到校與學生分享，以至是連結大學。學生會結合知識、科技、設計思維（Design Thinking），以1年時間設計一件以關懷他人為主題的產品，完成後會於校內舉行的「STEAM Expo」展覽作展示。



元朗信義中學的中四學生謝釨滺於修讀課程期間與同學研發了一對能夠測量用家與障礙物距離的智能鞋，有助解決長者在生活上的困難，她說自己有參與社會服務的經驗，所以對整個研發過程更為深刻，課程亦成為了接觸及學習編程的契機。



基督教香港信義會元朗信義中學副校長陳耀明接受訪問時提到，學校的STEAM教育以跨學科為大方向。（黃浩謙攝）

「科學延伸」課程實踐跨學科知識 重視學生創意

陳副校長表示，學校期望學生於完成課程的時候都能夠製作到一個產品原型，嘗試超越不同限制，例如女學生都要試用縲絲批及電鑽等工具。他指學生具備學習能力和知識，但親自動手做的經驗未必豐富，製造產品原型並力求進步的過程就是很好的另類學習機會。

即使學生的想法較天馬行空沒有產品原型，陳副校長亦直言並非不可，「起碼有個意念」，更以達文西為例指，不少概念性發明會受限於當時的科技而未能成真，最重要是成果能夠呈現學生創意。

課程於上學年以「賦權弱勢（Empowering the Needy）」為主題，中四學生謝釨滺就與同學研發了智能鞋。她說自己在研發產品前未接觸過編程，為此特意由零學起，而且現時人工智能發展迅速，相信學習編程對未來發展有所幫助。她又提到參加展覽可以與不同人士交流以改善產品，例如採納了小學生建議改用太陽能發電。

就讀中五的陳怡璁對編程感到興趣，所以於修讀課程時選擇以編程為主體與同學研發產品。為配合當年「快樂校園（Happy School）」的主題，他的隊伍推出了一個行程管理手機程式，幫助同學安排時間之餘，順道幫自己解決「拖延症」。程式特點之一是可以提醒用家各個任務進度，相信有助同學更有效地完成計劃，他笑言自己使用該程式後，做事「更加Organized（有組織）」。

增潤課程涉不同範疇 學生從中覓志向

基督教香港信義會元朗信義中學中四學生黃曼蕎（中）有意成為機師，剛好學校的「SALep」增潤課程新增了航空科學，她就立即選修。（黃浩謙攝）

元朗信義中學於中一及中二級設有名為「SALep」的增潤課程，除了必修書法初階及英語話劇外，中一及中二學生於每個學年都有大半時間可以按興趣選修增潤課程，除了日文、韓文、德文、法文及西班牙文等外語，還包括航空科學、食物科學、智能藝術、數碼繪畫、創意編程、數研等不同範疇的知識。

中四學生黃曼蕎有志成為機師，發現學校新增航空科學課程就立即選修，從中學到與駕駛飛機有關的基礎知識，包括閱讀儀錶板、駕駛飛機起飛、巡航及降落。她說學校的模擬飛行器屬沉浸式體驗，「好快就上手，亦都好培養到興趣」，加上課程導師能夠提供職業導向的建議，「我應該去做啲咩、去參加啲咩、應該向邊一邊發展，例如Aerospace Engineering（航太工程）呢一方面都係相關嘅嘢」，相信課程有助追尋飛行夢。

機械人領養計劃學編程 獲赴外國參賽機會

基督教香港信義會元朗信義中學中三學生王樂知（右二）參加了學校的「機械人領養計劃」，從訓練機械人的過程之中學到編程技術。（黃浩謙攝）

人工智能時代下，編程知識愈來愈重要，元朗信義中學亦設有「機械人領養計劃」供全校學生報名，學生可以從訓練機械人「Marty」期間學習及實踐編程知識。

就讀中三的王樂知於中一就已經參與了該計劃，她說自己於小學不曾學過編程，但計劃於每個學期安排數節編程課，教授如何編程技術以訓練機械人，使她感到十分新奇。她說計劃幫助了她現時學習Python編程語言，亦得到前往英國參加比賽的機會，並贏得全球冠軍，參賽期間亦從來自世界各地的Marty愛好者身上學到不少寶貴知識。

新增航天內容 學校將發射衛星上太空

基督教香港信義會元朗信義中學於於2025年新增航天內容，中一至中五學生將參加30節課程，學生親自組裝的衛星更有機會發射至太空。圖左起為該校英文科主任黃詩敏、黃曼蕎同學、謝釨滺同學、王樂知同學、陳怡璁同學、副校長譚建勳、校長尹浩然及副校長陳耀明。（黃浩謙攝）

近年國家大力發展航天事業，元朗信義中學亦即將引入航天內容。陳副校長表示，學校與一間獲得中國航天旗下公司支持的機構合作，會於2025年初至8月底提供30節課堂予30名中一至中五級的學生參加，學生有機會親自組裝衛星並發射至太空。

陳副校長表示衛星進入太空之後，學生可以編程控制衛星進行不同動作，從中學習及感受如何計算物理現象及使用太空通訊技術，例如於計算軌道時，即使時間只是相差零點幾秒，只要速度夠快亦可以有很大差距，「理論上係知道嘅，但實際上有機會畀同學去試」。他亦希望課程幫助有助發掘學生在航天方面的興趣，在未來投身相關事業。