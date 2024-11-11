STEAM｜培聖學生發明著褲機連奪5獎　實用貼地致勝而非靠高深科技

科技發明除了講求技術創新，是否能實際應用解決現實中的問題亦相當重要。天主教培聖中學學生受電影《白日之下》啟發，希望運用科技協助長者解決日常生活所需，資料搜集期間發現，目前市面上只有輔助長者穿衣的工具卻沒有幫助他們穿褲的工具，遂決定設計「著褲機」，幫助長者穿著下身衣物。



學生團隊憑此發明於過去一年不同創科比賽奪得四冠一季佳績。3位研發著褲機的學生指發明不涉及高深科技，相信獲獎原因是設計能回應社會需要，現時正改良發明，稍後將參與韓國和瑞士日內瓦國際發明展，期望發明有助未來升讀大學。



天主教培聖中學3名研發「除除善友」著褲機同學為楊俊彬（左二）、徐煒信（左三）及何悅晴（右二）。（周令知攝）

現時長者穿褲的困難之處，在於他們往往雙腿乏力，又或是膝蓋問題無法彎曲，導致他們無法自行穿褲。為解決問題，天主教培聖中學3名中四學生楊俊彬、徐煒信和何悅晴於上學年研發「除除善友」著褲機。

學生發明的穿褲機設有圍欄，圍欄中間設有一個由電動摩打推動，按掣即可調校高低的衣物圈。長者可先調高衣物圈將下身衣物夾上，然後將之調低至適合高度後踏入衣物圈，最後只需將衣物升高即可輕鬆著褲，毋須屈膝提腿，解決長者於穿褲時面對的最大困難。

學生發明的穿褲機設有圍欄，圍欄中間設有一個由電動摩打推動，按掣即可調校高低的衣物圈。（周令知攝）

學生發明的穿褲機設有圍欄，圍欄中間設有一個由電動摩打推動，按掣即可調校高低的衣物圈。（周令知攝）

長者可先調高衣物圈將下身衣物夾上，然後將之調低至適合高度後踏入衣物圈，最後只需將衣物升高即可輕鬆著褲，毋須屈膝提腿，解決長者於穿褲時面對的最大困難。（周令知攝）

電影《白日之下》啟發 盼將來廣泛應用助長者自理

發明團隊學生徐煒信表示，過往曾隨學校探訪獨居長者和老人院，以及觀看講述護老院虐待院友事件的電影《白日之下》後，發現長者不能自理或可能導致悲劇發生。及後團隊搜集資料時發現，市面上只有輔助長者穿衣的工具和機器卻沒有穿褲機，遂決定發「除除善友」著褲機。

另一名團隊成員何悅晴稱，夢想是希望將來每間安老院、院舍及有需要的家庭，都可以有一部著褲機「看門口」。

致勝之道﹕實用概念比高深技術更重要

學生團隊憑項目已先後贏得第三屆香港創科展初中組金獎、2024 Make and Share 全港科研大獎賽一等獎、香港學生科學比賽－初中組（發明品）冠軍、第二屆城市創科大挑戰初中組冠軍以及小紅花科創家季軍。

天主教培聖中學學生由團隊以rap歌形式自創歌詞介紹著褲機功能。（金敏琍攝）

談及獲獎原因，徐煒信指項目是「sell條橋並非sell高深科技」，因為現時的項目原型成本只需數百元，所涉及的科技只是用電動摩打推動衣物圈升降，相信發明切合市場及用家需要，夠貼地是獲獎主因。

持續改良研發著褲機2.0 赴韓國、日內瓦參賽

天主教培聖中學創科及資優教育統籌陳凱詩老師表示，學生團隊將會優化著褲機，除了改良機身體積以符合香港家庭狹小空間外，還會加入AI技術及數據收集功能，使著能按不同使用者身形作出調節，支援更多有需要人士。優化後的著褲機會參加今年12月在韓國舉行的韓國科學及工程大賽，及明年4月在日內瓦舉行的國際發明展。

天主教培聖中學創科及資優教育統籌陳凱詩老師表示，學生現時將著褲機加入AI識別功能，將於年底12月及明年4月參與國際賽。（周令知攝）

望走師兄路徑 憑STEAM升讀大學

三名參與發明的學生均稱，長遠希望憑發明有助日後升讀大學，繼續將「除除善友」著褲機不斷改良優化，終極目標是希望申請產品專利並推出市場，幫助有需要人士。

學生希望憑STEAM發明入讀大學並非夢想，天主教培聖中學過往也有學生憑STEAM發明入讀大學。例如研發免提追蹤買餸車團隊成員之一朱兆邦，便成功透過「學校推薦直接錄取計劃」（SNDAS）獲科技大學直接取錄，於本學年入讀綜合系統與設計課程。

強調創科實用性 由解決生活問題開始

天主教培聖中學校長郭富華表示，學校重視創新科技教育，自2017年起便將相關課程正式納入常規課，深信創科發展要以人為本（周令知攝）

校長郭富華表示，該校自2017年起便將相關課程正式納入常規課，儘管學校資源並非特別豐富但深信創科發展要以人為本。

郭校長舉例指，學校附近一個交通燈因紅燈時間過長，令許多街坊都被迫繞路而行造成不便。本學年老師將帶領學生記錄該交通燈的燈號和車流量，然後希望學生設計可行的解決方法，讓學生從實際環境出發，透過STEAM體驗式學習活動，能有效掌握製作解決生活及社會問題的科創產品，訓練他們的創意及綜合應用能力。